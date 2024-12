ZDFneo hat am Freitagabend mit dem Spielfilm "Gladiator" einen großen Quoten-Erfolg beim jungen Publikum gelandet. Von den insgesamt 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die den inzwischen mehr als 20 Jahre alten Blockbuster sahen, waren 250.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In dieser Altersklasse lag der Marktanteil damit bei starken 5,6 Prozent, sodass sich "Gladiator" sogar einen Platz unter den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages sicherte.

ZDFneo landete zugleich klar vor Kabel Eins, wo sich die True-Crime-Doku "Das letzte Lebenszeichen" mit nur 3,1 Prozent Marktanteil erneut schwer tat. Vox bewegte sich indes auf Augenhöhe mit ZDFneo und brachte es mit "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" auf immerhin 5,3 Prozent in der Zielgruppe, was für den Sender allerdings kein richtiger Erfolg ist. Mehr schon dürfte man sich bei RTLzwei über die 5,5 Prozent freuen, die der Spielfilm "London Has Fallen" zur besten Sendezeit einfuhr. Mit insgesamt 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es sogar der erfolgreichste Film seit Juli, den RTLzwei an einem Freitagabend zeigte. Kurios allerdings, dass die Fortsetzung "Angel is Fallen" zu später Stunde nicht bei RTLzwei, sondern bei Vox lief, wo man ja schon Abend zuvor mit dem Film auf fast zehn Prozent kam. Die Wiederholung erzielte nun noch einmal 5,6 Prozent.

RTLzwei konnte den Schwung hingegen nicht in den späten Abend hinüberretten. Dort blieb "One Shot - Mission außer Kontrolle" mit nur 2,8 Prozent Marktanteil ziemlich blass, ehe "Force of Nature" um Mitternacht gar mit lediglich 0,8 Prozent versagte. ProSieben konnte seine Quoten im Laufe des Abends dagegen steigern: Nachdem sich "Justice League" zunächst mit 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch recht deutlich hinter RTL, der ARD und Sat.1 einsortierte, punktete "Glass" ab 22:44 Uhr mit 9,8 Prozent und lag somit deutlich über den Normalwerten des Senders.

Weitere Film-Erfolge wurden derweil in der hinteren Reihe gelandet: So erreichte "Pocahontas" im Disney Channel gute 2,8 Prozent Marktanteil, während RTL Super mit "The Royal Nanny" immerhin 2,4 Prozent erzielte. Mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte der Film sogar eine höhere Gesamt-Reichweite als ProSieben. Später am Abend überzeugten auch noch "Der Weihnachtsgipfel" und "Mr. Christmas" bei RTL Super mit Werten von 2,6 und 3,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;