Schon während den zurückliegenden Staffeln hat der Abwärtstrend bei "The Masked Singer" nach unten gezeigt, inzwischen ist vom Glanz früherer Tage nicht mehr viel übrig. Alle bislang in dieser Herbst-Staffel ausgestrahlten Ausgaben lagen bei weniger als 10 Prozent Marktanteil und in der vergangenen Woche kam ein Reichweiten-Tief hinzu. Davon konnte sich die Show jetzt nur ein bisschen entfernen, mit 1,09 Millionen Zuschauenden war der Erfolg trotzdem überschaubar.

Besonders bitter: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte es angesichts von 7,4 Prozent Marktanteil ein neues Allzeit-Tief. 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter sahen, wer sich unter dem Schneemann-Kostüm versteckte - damit blieb die Reichweite hier im Vergleich zur Vorwoche stabil. Am Ende des Samstags erreichte ProSieben lediglich einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent - und landete so auf Platz fünf aller Sender.

"The Masked Singer" musste in der Primetime einer ganzen Reihe an Formaten den Vortritt lassen. Im Show-Bereich lief es sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren für "Ein Herz für Kinder" im ZDF und "Denn sie wissen nicht, was passiert" bei RTL besser. Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show unterhielt insgesamt 1,51 Millionen Menschen, 470.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug gute 12,4 Prozent. Dass die RTL-Show deutlich höhere Reichweiten als das ProSieben-Format hatte, ist auch deshalb bemerkenswert, weil Jauch, Gottschalk und Schöneberger fast eineinhalb Stunden länger sendeten.

Richtig gut präsentierten sich derweil Sat.1 und Vox mit Filmen. "Harry Potter und der Halbblutprinz" unterhielt 990.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe holte der bereits zigfach wiederholte Streifen 10,1 Prozent Marktanteil. Für Vox waren mit "Hunter Killer" 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,3 Prozent drin. Auch RTLzwei erreichte in der Primetime mit "Bodyguard" gute 5,7 Prozent, weil aber der Rest des Tages schlecht lief, lag der Tagesmarktanteil trotzdem nur bei 3,1 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte: Neben einem in diesen Tagen traditionell starken Super RTL (2,5 Prozent Tagesmarktanteil, 14-49) waren auch Welt und ntv mit 2,2 und 2,0 Prozent sehr gut unterwegs. Bei ntv sahen am Vorabend mehr als 250.000 Menschen eine fast zweistündige Live-Strecke zur Wiedereröffnung von Notre Dame, beim jungen Publikum holte der Sender damit 2,3 Prozent Marktanteil. Nachts lag dann etwa "Border Patrol Neuseeland" weit über Senderschnitt. Welt erreichte vormittags mit einer AfD-Pressekonferenz starke 3,5 Prozent und lag auch deutlich vor ntv (1,1 Prozent), am Abend holte "Abenteuer Straße" bis zu 4,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;