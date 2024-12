2021 ist "Die Toten von Marnow" nicht nur linear ein schöner Erfolg für die ARD gewesen, sondern auch in der Mediathek. Die ersten vier Folgen der zweiten Staffel, die den Titel "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" trägt, sind nun am Samstagabend im Ersten zu sehen gewesen. Und auch wenn die linearen Reichweiten nicht ganz mit denen der ersten Staffel mithalten konnten, kann man beim Sender trotzdem zufrieden sein.

4,11 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge ab 20:15 Uhr an. Danach ging die Reichweite kontinuierlich zurück, zunächst auf 3,62 und 3,43 Millionen und mit der vierten Folge ab 22:30 Uhr auf 2,93 Millionen. Während die erste Episode noch auf 17,8 Prozent Marktanteil kam, erreichten die drei weiteren Folgen 15 bzw. etwas mehr als 15 Prozent. Damit lag die Serie weit über dem Senderschnitt des Ersten. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren in der Spitze aber nur 6,8 Prozent drin.

Linear geht es am 11. Dezember mit den ausstehenden Folgen weiter, in der ARD-Mediathek steht die gesamte Staffel bereits seit einigen Tagen zum Abruf bereit. Doch Das Erste wusste am Samstag nicht nur mit Fiction zu überzeugen, tagsüber punktete man viel mit Sport. Die "Sportschau", ausnahmsweise aus RTL-Studios gesendet, erreichte 3,94 Millionen Zuschauende sowie 21,3 Prozent Marktanteil. Davor lag der Biathlon-Sprint der Frauen sogar bei 24,8 Prozent, hier sahen 3,60 Millionen zu.

Und auch die restlichen Wintersport-Übertragungen waren fast durchgängig schöne Erfolge für Das Erste. Das Skispringen der Männer kam nachmittags gegen die starke Bundesliga auf 18,8 Prozent, Bob- und Rodel-Übertragungen lagen mittags ebenfalls weit über dem Senderschnitt. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren viele der Übertragungen stark unterwegs. Zwischen 15 und 20:15 Uhr lag Das Erste durchweg bei mehr als 10 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse.

Am Nachmittag war auch die Bundesliga bei Sky sehr gefragt: Die Konferenz plus Einzelspiele erreichte ab 15:30 Uhr durchschnittlich eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 24,9 Prozent. Das abendliche Topspiel zwischen Gladbach und Dortmund lockte zudem 1,01 Millionen Menschen an, das entsprach 12,8 Prozent.

Doch zurück in die Primetime: Im ZDF war die Spendengala "Ein Herz für Kinder" zu sehen. Und nachdem die Show im vergangenen Jahr erstmals unter die Marke von 3 Millionen gefallen war, ging es jetzt immerhin etwas bergauf - 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren trotzdem nicht drin. Die Reichweite betrug 2,89 Millionen, das waren 100.000 mehr als vor einem Jahr. 13,3 Prozent Marktanteil sind ein solides Ergebnis für das ZDF, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zudem angesichts von 8,9 Prozent recht gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;