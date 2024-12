Seit mehr als 50 Jahren ist "Die Sendung mit der Maus" aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken - und ganz offensichtlich gehört sie auch heute noch zum sonntäglichen Ritual vieler Menschen. Wie populär der Klassiker ist, zeigte sich auch an diesem Sonntag wieder. So erreichte die "Maus" ab 9:53 Uhr im Schnitt bereits 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 340.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil des Ersten somit bei starken 19,6 Prozent.

Kuriose Randnotiz: "Die Sendung mit der Maus" erreichte am Morgen mehr junge Menschen als die NFL bei RTL am Abend. Dort waren 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, gemessen ab 21,27 Uhr im vierten Quarter des Spiels zwischen den New York Jets und den Miami Dolphins, bereits das Höchste der Gefühle. Zu diesem Zeitpunkt reichte das allerdings nur für einen überschaubaren Marktanteil von 6,4 Prozent, nachdem die ersten drei Quarter sogar nur Werte zwischen 5,0 und 5,5 Prozent erzielt hatten. Insgesamt waren selbst zur besten Sendezeit teils nicht mal eine halbe Million Fans dabei.

Einzig das zweite Quarter im späten NFL-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Rams schaffte bei RTL in dieser Woche übrigens einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe - verlor danach aber an Flughöhe und erreichte nach Mitternacht überraschend sogar weniger als fünf Prozent. Doch auch abseits der NFL gab's für RTL am Sonntag nahezu keine Lichtblicke. Auch "Sisi" konnte am Nachmittag nichts reißen und kam mit drei Folgen der finalen Staffel auf kaum mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile zwischen 3,8 und 4,4 Prozent in der Zielgruppe.

Doch auch Sat.1 kämpfte tagsüber mit einigen Problemen, allen voran mit der neuen Show "Unser Festtagsmenü", die in der zweiten Woche ab 17:30 Uhr mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 2,4 Prozent noch ein Stückchen schlechter abschnitt als bei der Premiere. Dafür drehte "Mein Lokal, Dein Lokal" bei Kabel Eins am Vorabend mit bis zu 6,9 Prozent auf und lag somit zeitweise nur knapp hinter ProSieben und auf Augenhöhe mit Vox.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;