Drei Jahre ist es inzwischen, dass sich Günther Jauch als Moderator vom RTL-Jahresrückblick verabschiedete - und auch wenn schon unter ihm das Interesse an "Menschen, Bilder, Emotionen" nachgelassen hatte, so erreichte die Show bis zuletzt immerhin noch regelmäßig mehr als drei Millionen Menschen. Im vorigen Jahr, als Steffen Hallaschka die Moderation übernahm, fiel die Reichweite erstmals unter die Marke von zwei Millionen. Und daran hat sich auch 2024 nichts geändert: Mit 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer lag die Sendung am Mittwochabend sogar noch leicht unter dem Wert von 2023.

Immerhin: Der Gesamt-Marktanteil zog leicht an und lag bei genau 10,0 Prozent, während das Interesse im Gegenzug bei den 14- bis 49-Jährigen sogar recht deutlich nachließ. Dort brachte es "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" mit 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nur noch auf 10,7 Prozent Marktanteil - das waren über zwei Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr und sogar weniger als 2022, als zwischenzeitlich Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg ein ungewöhnliches Rückblicks-Gespann bildeten. An "Aktenzeichen XY", "Joko und Klaas Live" und "TV total" kam RTL damit am Mittwoch nicht vorbei.

Mehr junge Menschen erreichte RTL übrigens am Vorabend, wo zunächst "RTL aktuell" mit einem Marktanteil von 16,0 Prozent erfolgreich war und auch insgesamt mit 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte. "Alles was zählt" brachte es im Anschluss noch auf 13,0 Prozent, ehe sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf 16,1 Prozent in der Zielgruppe steigerte. Beide Soaps bewegten sich am Mittwoch somit deutlich über ihren Jahresdurchschnittswerten - für "Alles was zählt" war es sogar der höchste Marktanteil seit mehr als zwei Monaten.

Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verpasste RTL am Mittwoch übrigens denkbar knapp: Mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent lag der Privatsender unterm Strich 0,1 Prozentpunkte hinter dem ZDF, das nicht nur mit "Aktenzeichen XY" dominierte, sondern auch danach bis spät in den Abend hinein zweistellig unterwegs war. So erzielte das "heute-journal" einen starken Marktanteil von 15,1 Prozent beim jungen Publikum, ehe "Die Spur" über "Deepfake-Pornos" mit 10,1 Prozent ebenso überzeugte wie das Champions-League-"Sportstudio", das auf 11,3 Prozent kam. "Markus Lanz" erreichte nach Mitternacht schließlich noch 11,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;