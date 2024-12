Dass der Trend des einstigen ProSieben-Hits "The Masked Singer" zuletzt steil bergab zeigte, hatten wir an dieser Stelle schon mehrfach berichtet. Und noch ist der Boden offenbar nicht erreicht: An diesem Samstag fiel nun das Halbfinale der diesjährigen Staffel auf neue Tiefstwerte. Nur noch 980.000 Menschen sahen sich die Show an, damit fiel das Format erstmals in seiner Geschichte unter die Marke von 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Und auch beim jungen Publikum setzte es den nächsten Nackenschlag: 290.000 Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49 sorgten für 7,0 Prozent Marktanteil. Das ist nach den 7,4 Prozent in der vergangenen Woche der nächste Tiefstwert. "Die ProSieben-Aftershow" fiel danach sogar noch auf deutlich schlechtere 4,1 Prozent zurück.

ProSieben musste sich damit einer ganzen Reihe an anderen Formaten geschlagen geben, im Show-Triell landete man zudem auf dem abgeschlagenen letzten Platz. Bei RTL war "Denn sie wissen nicht, was passiert" deutlich erfolgreicher. Hier sahen 1,69 Millionen Menschen zu, 440.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil betrug 11,8 Prozent.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum holte sich allerdings "Die große Maus-Show", die es im Ersten auf 520.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,2 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt spielte das von Esther Sedlaczek moderierte Format ohnehin in einer anderen Liga, die Gesamtreichweite betrug 2,69 Millionen. Beim Gesamtpublikum kam Das Erste so auf 12,4 Prozent, die Shows von RTL (9,3 Prozent) und ProSieben (4,5 Prozent) blieben im einstelligen Bereich hängen.

Der Gesamtsieg ging am Samstag allerdings an keine Shows, sondern an einen Krimi. 6,30 Millionen Menschen sahen sich "München Mord" im ZDF an, das entsprach starken 26,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und auch bei den Jüngeren waren gute 9,0 Prozent drin. Weil die Mainzer tagsüber auch noch lange mit Wintersport-Übertragungen punkteten, erreichten sie einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,8 Prozent und sicherten sich so mit Abstand Platz eins im Vergleich aller Sender. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu sehr guten 8,9 Prozent sowie Platz zwei hinter RTL (9,5 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;