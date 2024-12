Sat.1 und Vox haben am Samstag in der Primetime Filme gezeigt, die schon unzählige Male wiederholt wurden - und damit trotzdem mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht als "The Masked Singer", das bei ProSieben zu einem echten Problemkind geworden ist (DWDL.de berichtete). In Sat.1 unterhielt "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1)" 380.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 9,0 Prozent. Insgesamt lag die Reichweite bei 880.000.

Vox kam mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" sogar auf 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, verzeichnete insgesamt also eine etwas höhere Reichweite als der direkte Konkurrent Sat.1. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 reichte es zu 370.000, hier musste man sich knapp geschlagen geben. Mit 8,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man in Köln aber dennoch zufrieden sein.

Überraschend stark war übrigens auch ZDFneo: "Die Mumie kehrt zurück" erreichte zur besten Sendezeit 740.000 Personen, davon waren 220.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Das ließ den Marktanteil beim jungen Publikum auf 5,0 Prozent nach oben schnellen. Und auch insgesamt lag der Streifen über dem Senderschnitt, ZDFneo kam auf 3,2 Prozent.

Überhaupt nicht rund lief es im Gegensatz zu den genannten Beispielen für RTLzwei: Den Film "E.T. - Der Außerirdische" sahen sich dort ab 20:15 Uhr nur 420.000 Menschen an, das entsprach 2,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Das Dorf der Verdammten" kam später ebenfalls nur auf 2,3 Prozent. Generell war es ein schlechter Tag für RTLzwei: So lag der Tagesmarktanteil bei nur 2,2 Prozent. Damit lag der Sender auf einem Niveau mit DMAX und noch hinter ZDFinfo und ZDFneo.

Auch Sky war eine ganze Ecke erfolgreicher und verzeichnete am Samstag 4,1 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist natürlich in erster Linie mal wieder auf die extrem starke Bundesliga zurückzuführen. Konferenz und Einzelspiele versammelten am Nachmittag 1,37 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, schon insgesamt waren so starke 10,6 Prozent Marktanteil drin. Bei den Jüngeren waren es sogar 22 Prozent. Das Topspiel zwischen St. Pauli und Bremen war indes eins der schwächeren in dieser Saison. Nur 470.000 Menschen sahen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dennoch gute 6,5 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;