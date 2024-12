am 16.12.2024 - 09:11 Uhr

Seit Sonntagabend fliegen in London wieder die Pfeile - und bei Sport1 kann man sich schon mal auf starke Quoten in den kommenden Wochen einstellen. Tatsächlich verzeichnete die Darts-Weltmeisterschaft bereits zum Auftakt großes Interesse: So erreichte die fast vierstündige Live-Übertragung des Spartensenders ab kurz nach 20 Uhr im Schnitt eine halbe Million Fans, die beim Gesamtpublikum für 2,3 Prozent sorgten.

Noch besser lief es für Sport1 jedoch in der Zielgruppe, wo 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil auf hervorragende 6,0 Prozent trieben. Zum Vergleich: Der Senderschnitt beträgt für gewöhnlich weniger als einen Prozent. Schon am ersten Abend bewegte sich Sport1 damit zeitweise auf Augenhöhe mit RTL und ProSieben.

Mit Blick auf den Tagesmarktanteil erzielte Sport1 zudem mit 2,9 Prozent einen genauso hohen Wert wie Kabel Eins und überholte sogar noch RTLzwei, das sich mit überschaubaren 2,6 Prozent begnügen musste. Tatsächlich konnte RTLzwei fast den gesamten Sonntag über nur wenig reißen - so auch in der Primetime, wo der Spielfilm "Elysium" mit 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenso enttäuschte wie "Mad Max: Fury Road", für den danach sogar nur 2,3 Prozent drin waren.

Auch Kabel Eins konnte zu Beginn des Abends in Konkurrenz zum "Tatort" aus Münster nur wenig reißen und fiel mit seiner Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" auf schwache 3,6 Prozent zurück. "Abenteuer Leben am Sonntag" sorgte danach jedoch mit 6,0 Prozent für einen plötzlichen Aufschwung. Zudem konnte der Ableger Kabel Eins Doku am Sonntag überzeugen: Mit einem starken Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent lag der Sender unter dem Strich nur einen halben Prozentpunkt hinter Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;