am 17.12.2024 - 08:46 Uhr

Nachdem Hape Kerkeling vor einer Woche die Quoten-Charts aufmischte, mussten am Montagabend im Ersten diesmal wieder kleinere Brötchen gebacken werden. So erreichte die Doku "Prince William" nach dem quotenstarken "Brennpunkt" im Schnitt 2,46 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 9,7 Prozent, ehe "Hart aber fair" von 2,36 Millionen gesehen wurde. Beim jungen Publikum erreichten die beiden Formate Werte von 9,2 und 7,3 Prozent.

Die Privatsender zeigten sich im Vergleich zur Vorwoche erholt: So steigerte sich "Bauer sucht Frau" bei RTL auf einen Marktanteil von 11,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, nachdem die Kuppelshow noch vor einer Woche einen einstelligen Wert hinnehmen musste. Mit insgesant 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ging "Bauer sucht Frau" zudem als größter Verfolger des ZDF-Films "Zitronenherzen" hervor, der von 3,48 Millionen Menschen gesehen wurde.

Leicht nach oben zeigten zudem die Quoten von "TV total - Aber mit Gast", das bei ProSieben diesmal mit 8,7 Prozent den besten Wert seit dem Auftakt verbuchte und insgesamt 740.000 Personen unterhielt. "Chris Du das hin?" tat sich anschließend mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schwerer, konnte den Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls leicht auf 7,8 Prozent steigern. Auf dieser Flughöhe war auch "Hochzeit auf den ersten Blick" in Sat.1 unterwegs: Solide 8,0 Prozent Marktanteil erreichte das Format, das mit insgesamt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern seine bislang beste Reichweite der Staffel einfuhr.

Zufrieden kann man außerdem bei Vox sein, wo sich "Lege kommt auf den Geschmack" ebenfalls auf einen Bestwert steigerte und überzeugende 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Insgesamt schalteten 1,03 Millionen Menschen ein - damit ist man bei Vox so zufrieden, dass bereits eine dritte Staffel des Food-Formats in Aussicht gestellt wurde. Wenig zu holen gab's am Montag hingegen für RTLzwei: Lediglich 3,3 Prozent Marktanteil erzielte der Sender mit "Mensch Retter". Kabel Eins erreichte mit dem "Kindergarten Cop" etwas bessere 4,1 Prozent.

Bemerkenswerte Quoten gab's indes erneut für ZDFneo, das mit "Inspector Barnaby" sogar die Marke von zwei Millionen übersprang: 2,06 Millionen Menschen sahen im Schnitt um 20:15 Uhr zu, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 8,2 Prozent lag. Eine weitere Folge hielt danach noch 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte sich auf 10,0 Prozent. Stärkster Spartensender beim jungen Publikum war jedoch Sport1, das sich dank der Darts-WM mit 3,3 Prozent auf Augenhöhe mit RTLzwei bewegte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;