"Die Kanzlei" hat sich am Dienstag sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum den Primetime-Sieg gesichert. 4,95 Millionen Menschen sahen sich eine neue Folge an, damit schrammte die Serie nur knapp an einem neuen Staffelrekord vorbei. Mit dem erzielten Marktanteil in Höhe von 20,0 Prozent kann man beim Sender aber in jedem Fall zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu 11,5 Prozent.

Im ZDF sorgte unterdessen Sebastian Lege mal wieder für gute Quoten. In seiner Reihe "Besseresser" beschäftigte er sich mit Glühwein, Lebkuchen und anderen Weihnachtsklassikern. 2,73 Millionen Menschen sahen zu und sorgten für 11,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren waren 10,3 Prozent drin. Davon profitierte dann auch das nachfolgende Programm: "Frontal" holte bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls gute 10,0 Prozent, das "heute journal" sogar 12,3 Prozent. Im Ersten lag "In aller Freundschaft" noch bei etwas mehr als 4 Millionen Zuschauenden sowie 17,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren ging es auf ebenfalls noch gute 9,3 Prozent hinab.

Sowohl Das Erste als auch das ZDF lagen damit in der Primetime nicht nur insgesamt vor sämtlichen Privaten, sondern auch beim jungen Publikum. Sat.1 und Vox erzielten dennoch mit Filmen gute Quoten. "The Day After Tomorrow" in Sat.1 und "Santa Clause 2" bei Vox kamen jeweils auf rund eine Million Menschen, bei den Jüngeren hatte Sat.1 leichte Vorteile. Mit 8,4 und 7,7 Prozent Marktanteil können aber beide Sender gut leben. Schlecht lief es dagegen für RTL: Zwei alte Folgen von "Alarm für Cobra 11" hatten zwar mehr Reichweite insgesamt, kamen bei den 14- bis 49-Jährigen aber nur auf 5,9 und 5,2 Prozent.

Neues Programm gab es derweil bei ProSieben zu sehen. Im Rahmen von "Galileo Big Pictures" wurden die Bilder des Jahres 2024 gezeigt. Mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war das Interesse geringer als bei den Filmen, das Format dauerte aber auch fast bis Mitternacht. In der klassischen Zielgruppe kam ProSieben auf 8,2 Prozent Marktanteil. Deutlich bergab ging es danach für Klaas Heufer-Umlauf: Ein Best-of von "Late Night Berlin" erreichte nur noch 3,7 Prozent Marktanteil, 160.000 Personen sahen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;