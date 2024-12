Nachdem vergangene Woche schon der RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" ein Reichweiten-Tief markiert hatte, war nun auch das Interesse am ZDF-Jahresrückblick mit Markus Lanz ziemlich verhalten. 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das waren nochmal 270.000 weniger als im vergangenen Jahr. 2020 waren noch vier Millionen mit dabei.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum fiel somit nun auf einstellige Werte: Mehr als 9,6 Prozent waren beim Gesamtpublikum nicht mehr zu holen. Es waren aber vor allem die Älteren, die dem ZDF zur sonst üblichen Quotenhöhe fehlten, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 8,4 Prozent nämlich sogar deutlich über dem Senderschnitt und auch über dem Wert des vergangenen Jahres.

Einen Rückblick aufs Jahr 2024 gab's auch im Ersten, hier allerdings in satirischer Form - und die kam deutlich besser an. "Nuhr 2024" erreichte ab 21:45 Uhr im Schnitt 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 18,0 Prozent entsprach. Auch in der jüngeren Altersgruppe 14-49 sah es mit 10,0 Prozent Marktanteil gut aus.

Nuhr profitierte dabei wohl auch ein Stück weit vom starken Vorlauf: Um 20:15 Uhr erreichte "Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz" nämlich bereits 6,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und legte im Vergleich zu den letzten beiden Wochen somit nochmal eine Schippe drauf. Der Marktanteil belief sich auf stolze 25,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,5 Prozent Marktanteil erzielt.

Dem Ersten gelang es dank des starken Abends sowie mal wieder sehr guten Quoten für die Biathlon-Übertragungen, die tagsüber den Marktanteil schon auf 22,3 Prozent nach oben getrieben hatten, die doppelte Tagesmarktführung einzuheimsen. Mit 14,4 Prozent lag man beim Gesamtpublikum einen Prozentpunkt vor dem ZDF, bei den 14- bis 49-Jährigen rangierte man mit 8,4 Prozent minimal vor Sat.1, das bei 8,3 Prozent lag. Sat.1 punktete am Donnerstag einmal mehr mit dem "1% Quiz", das 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und damit die Primetime-Marktführung in der jungen Altersgruppe innehatte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;