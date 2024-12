Auch die letzte reguläre "heute-show" des Jahres verzeichnete nochmal ein gewaltiges nachträgliches Reichweitenplus durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams: Um 1,21 Millionen zog die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer nachträglich noch auf 4,79 Millionen an, die Marktanteile erhöhten sich um 4,0 Prozentpunkte beim Gesamtpublikum und sogar 7,7 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim "ZDF Magazin Royale" fiel der Aufschlag mit +4,4 Prozentpunkten beim jungen Publikum zwar immer noch erheblich, aber nicht ganz so groß aus wie sonst gewohnt.

Noch fast an die 12-Millionen-Marke heran kam unterdessen der zweite Münster-"Tatort" dieses Jahres, weil durch zeitversetzte Nutzung noch 0,44 Millionen weitere Zuschauerinnen und Zuschauer obendrauf kamen. Richtig gut lief auch die Kerkeling-Doku nochmal, hier erhöhte sich die Reichweite noch um über eine viertel Million auf 5,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Generell finden sich nur Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen in den Top 10 der Sendungen mit den höchsten absoluten Aufschlägen in der Woche vom 9. bis 15. Dezember

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 13.12.

22:29 4,79

(+1,21) 22,3%

(+4,0%p.) 1,24

(+0,49) 26,3%

(+7,7%p.) Tatort: Man stirbt nur zweimal 15.12.

20:16 11,97

(+0,44) 40,0%

(-0,0%p.) 2,19

(+0,18) 32,8%

(+0,4%p.) München Mord - Die indische Methode 14.12.

20:15 6,64

(+0,34) 26,4%

(-0,1%p.) 0,49

(+0,09) 10,1%

(+1,1%p.) extra 3 12.12.

21:44 2,91

(+0,33) 12,9%

(+1,0%p.) 0,34

(+0,11) 6,9%

(+1,9%p.) ZDF Magazin Royale 13.12.

23:05 1,95

(+0,32) 11,7%

(+1,4%p.) 0,78

(+0,22) 21,0%

(+4,4%p.) Die Anstalt 10.12.

22:15 2,09

(+0,30) 11,9%

(+1,4%p.) 0,33

(+0,07) 8,8%

(+1,5%p.) Jenseits der Spree 13.12.

20:15 5,17

(+0,28) 20,9%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,05) 6,3%

(+0,7%p.) Die Bergretter 12.12.

20:15 4,54

(+0,28) 17,8%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,04) 10,2%

(+0,2%p.) Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst (2) 12.12.

20:15 5,77

(+0,27) 22,7%

(+0,1%p.) 0,29

(+0,04) 6,0%

(+0,5%p.) Hape Kerkeling - Total normal 09.12.

20:16 5,59

(+0,26) 20,1%

(+0,1%p.) 1,07

(+0,08) 19,6%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.12.-15.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Im Folgenden wollen wir noch etwas genauer auf die Sendungen blicken, die in der Primetime - also hier nun konkret mit Sendungsstarts von 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr, ihre Marktanteile besonders ausbauen konnten. Ein Plus von über einem Prozentpunkt gelang dabei sieben Sendungen - und gleich fünf davon kamen von ProSiebenSat.1. Allen voran war das "The Taste", das sich in Sat.1 um 1,4 Prozentpunkte auf nun 8,5 Prozent Marktanteil steigern konnte. Auch bei "Willkommen aus den Reimanns" wurden aus enttäuschenden 3,6 noch gute 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das "Promi-Büßen" bei ProSieben wurde hingegen trotz eines Plus von einem ganzen Prozentpunkt linear kein Erfolg mehr.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - nur Primetime-Sendungen



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Taste 11.12.

20:15 1,08

(+0,14) 4,9%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,09) 8,5%

(+1,4%p.) Willkommen bei den Reimanns 15.12.

20:14 0,81

(+0,16) 2,9%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,10) 4,9%

(+1,3%p.) München Mord - Die indische Methode 14.12.

20:15 6,64

(+0,34) 26,4%

(-0,1%p.) 0,49

(+0,09) 10,1%

(+1,1%p.) Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2 11.12.

20:16 3,28

(+0,21) 12,8%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,07) 4,2%

(+1,0%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 09.12.

20:15 0,98

(+0,10) 4,0%

(+0,3%p.) 0,42

(+0,07) 8,6%

(+1,0%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 10.12.

20:15 1,17

(+0,10) 5,2%

(+0,2%p.) 0,83

(+0,10) 18,1%

(+1,0%p.) Das große Promi-Büßen 12.12.

20:15 0,67

(+0,10) 2,7%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,06) 5,2%

(+1,0%p.) UND TÄGLICH GRÜßT Das WEIHNACHTSFEST 15.12.

20:14 0,44

(+0,07) 1,5%

(+0,2%p.) 0,20

(+0,07) 3,1%

(+0,9%p.) SOKO Leipzig 13.12.

21:14 4,60

(+0,19) 19,3%

(+0,3%p.) 0,31

(+0,06) 7,0%

(+0,9%p.) Jenseits der Spree 13.12.

20:15 5,17

(+0,28) 20,9%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,05) 6,3%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.12.-15.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 21:20 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Wo es Marktanteils-Gewinner gibt, muss es natürlich auch Marktanteils-Verlierer geben. Schlechte Karten haben hier naturgemäß Live-Übertragungen wie etwa vom Fußball, weil sie zeitversetzt natürlich kaum Publikum finden. Daher sanken die Marktanteile des Europa-League-Abends von RTL im Nachhinein noch um 0,8 bis 0,9 Prozentpunkte beim jungen Publikum. Schon etwas überraschender ist, dass Sebastian Lege im ZDF nachträglich noch deutlich Abstriche machen musste, hier sank der Marktanteil beim jungen Publikum von 11,9 auf 11,2 Prozent. "TV Total - aber mit Gast" stand montags endgültig gewichtet nur noch bei 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49) - nur Primetime-Sendungen



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA RTL Fußball: UEFA Europa League, Countdown 12.12.

20:15 1,14

(-0,01) 4,6%

(-0,3%p.) 0,42

(-0,00) 9,4%

(-0,9%p.) Brennpunkt: Syrien - ungewisse Zukunft 10.12.

20:16 5,43

(+0,06) 21,2%

(-0,6%p.) 0,79

(+0,03) 15,6%

(-0,9%p.) RTL Fußball: UEFA Europa League, Vor dem Spiel 12.12.

20:54 1,40

(-0,00) 5,4%

(-0,3%p.) 0,44

(-0,00) 8,9%

(-0,8%p.) RTL Fußball: OLYMPIQUE LYON - EINTRACHT FRANKFURT, 1. Hälfte 12.12.

21:01 2,36

(+0,01) 9,2%

(-0,4%p.) 0,73

(+0,01) 14,1%

(-0,8%p.) besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co. 10.12.

20:15 3,01

(+0,05) 11,8%

(-0,2%p.) 0,56

(+0,01) 11,2%

(-0,7%p.) TV Total - Aber mit Gast 09.12.

20:15 0,61

(+0,00) 2,2%

(-0,1%p.) 0,41

(-0,01) 7,7%

(-0,5%p.) Gladiator 15.12.

20:14 1,18

(-0,00) 4,7%

(-0,2%p.) 0,45

(-0,00) 8,0%

(-0,5%p.) Ready Player One 13.12.

20:15 0,58

(+0,00) 2,5%

(-0,1%p.) 0,28

(-0,00) 6,4%

(-0,5%p.) Die unendliche Geschichte 11.12.

20:14 0,71

(+0,01) 3,0%

(-0,1%p.) 0,26

(+0,00) 5,2%

(-0,5%p.) Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei 10.12.

20:15 1,09

(+0,02) 4,3%

(-0,1%p.) 0,31

(+0,00) 6,1%

(-0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.12.-15.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 21:20 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;