In diesem Jahr wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden, außerdem jährt sich der Todestag des Sängers bereits zum zehnten Mal. Anlässlich dessen hat Das Erste am Montagabend eine Udo-Jürgens-Tributeshow ins Programm genommen, in der bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Howard Carpendale oder auch Conchita Wurst Songs von Jürgens performten. 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich "Udo Jürgens Forever" zur besten Sendezeit an, moderiert wurde die Show von Sasha und Michelle Hunziker.

Im Anschluss an die Show zeigte man noch die Dokumentation "Udo", die es ebenfalls noch auf 2,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Ganz offensichtlich war der Audience Flow für den Sender also sehr gut, viele Jürgens-Fans blieben nach der Show noch für die Doku dran. Und während die Tribute-Sendung so zunächst 11,8 Prozent Marktanteil generierte, kam die Doku danach auf hervorragende 16,0 Prozent. Beim jungen Publikum kamen die beiden Formate auf 7,9 und 9,1 Prozent.

Die Marktanteile waren damit für Das Erste vor allem hinten raus richtig gut. Am Vorabend erzielte der Sender teils aber noch höhere Reichweiten. "Wer weiß denn sowas?" unterhielt 3,26 Millionen Menschen, das entsprach 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei jungen Publikum waren es 13,2 Prozent. Die "Tagesschau" sahen sich etwas mehr als fünf Millionen Menschen an.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer des Tages verzeichnete derweil das ZDF. Exakt 7 Millionen Menschen sahen sich einen neuen "Nord Nord Mord"-Film an, das entsprach ganz starken 26,8 Prozent Marktanteil. Die Krimi-Fans waren nach dem Ende des Streifens aber schnell weg: Das "heute journal" verzeichnete noch 3,79 Millionen Zuschauende, beim Film "Moonfall" waren es 1,67 Millionen (10,2 Prozent Marktanteil).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;