Vorzeitige Bescherung für die Verantwortlichen von Sport1: Nachdem der Sender durch die Übertragung der Darts-WM schon in den vergangenen Tagen teils extrem stark unterwegs war, wurde der vorläufige Höhepunkt am Montag erreicht. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist man der erfolgreichste Sender des gesamten Tages in dieser Zielgruppe gewesen. Das Erste lag mit 7,5 Prozent ganz knapp dahinter.

Highlight war einmal mehr die Abend-Session der Darts-WM, die ab 20:15 Uhr auf durchschnittlich 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Das ist vor allem deshalb ein starkes Ergebnis, weil sich die Übertragung bis nach Mitternacht gezogen hat. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite bei etwas mehr als einer halben Million, kein anderer Sender war in dieser Altersklasse in der Primetime erfolgreicher. Der Marktanteil betrug 11,9 Prozent. Profitiert hat Sport1 auch davon, dass abends gleich zwei deutsche Spieler zu sehen waren.

Und auch schon am Nachmittag war ein zweistelliger Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin: Da lag die Darts-WM über mehrere Stunden hinweg bei 10,1 Prozent, 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Das alles sorgte dafür, dass Sport1 auf Tagesbasis der erfolgreichste Sender war. "Exatlon" profitierte davon allerdings nur bedingt, ein rund einstündiges Special erreichte im Anschluss an die nachmittägliche Darts-Übertragung nur noch 1,7 Prozent. Damit lag die Sport-Realityshow zwar über dem Senderschnitt, aber auch deutlich hinter der Darts-WM.

Vox und Kabel Eins waren derweil in der Primetime mit Filmen erfolgreich unterwegs. "Last Christmas" kam bei Vox auf 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "Jäger des verlorenen Schatzes" erreichte bei Kabel Eins sogar 1,15 Millionen. Mit 7,1 und 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe können beide Sender sehr zufrieden sein. Schlecht lief es im Vergleich dazu für RTLzwei: "Der Name der Rose" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 730.000, das waren also weniger als Sport1 nach 20:15 Uhr erzielte. Mit 3,5 Prozent Marktanteil lief es für den Sender zudem nicht gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;