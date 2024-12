Nachdem "Kevin - Allein zu Haus" auch in diesem Jahr an Heiligabend wieder starke Quoten erzielte, konnte sich Sat.1 am 1. Weihnachtstag auch auf die Fortsetzung verlassen - und nachdem sich "Kevin - Allein in New York" vor einem Jahr noch der "Helene Fischer Show" knapp geschlagen geben musste, setzte sich der Komödien-Klassiker diesmal in der Zielgruppe ziemlich ungefährdet an die Spitze.

Durchschnittlich 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für den Film und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 19,6 Prozent. Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 2,05 Millionen Menschen ein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Reichweite im Vergleich zum Vorjahr um ein ganzes Stück zurückging. Zur Erinnerung: 2023 hatten noch mehr als 2,8 Millionen Menschen den zweiten "Kevin"-Film eingeschaltet.

In Unterföhring wird man den Rückgang allerdings wohl recht gut verschmerzen können, schließlich ging Sat.1 am Feiertag mit durchschnittlich 12,0 Prozent Marktanteil als klarer Marktführer in der Zielgruppe hervor - auch, weil der Sender nicht nur zur besten Sendezeit punktete. So erreichte am Vorabend schon die Wiederholung von "Kevin - Allein zu Haus" starke 15,2 Prozent Marktanteil und katapultierte "Newstime" danach mit 13,7 Prozent sogar nahezu auf Augenhöhe mit der "Tagesschau" im Ersten. Tagsüber waren zudem "Der König der Löwen" und "Der Polarexpress" mit über elf Prozent beliebt, ehe am späten Abend zudem "Die Geister, die ich rief" mit 12,5 Prozent abräumte.

RTL fuhr am Nachmittag hingegen mit "Pumuckl"-Wiederholungen nicht ganz so gut, sondern bewegte sich nur zwischen Marktanteilen von 7,4 und 9,7 Prozent. Auch Martin Rütters "tierisches Jahr" tat sich am Vorabend mit 7,0 Prozent schwer. Dafür war in der Primetime auf Günther Jauch Verlass: Mit dem Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?" erreichte RTL durchschnittlich 3,08 Millionen Menschen und positionierte sich damit als größter Verfolger der "Helene Fischer Show". In der Zielgruppe punktete das Quiz mit 13,4 Prozent Marktanteil.

Enttäuschend verlief der erste Weihnachtstag dagegen für ProSieben, wo "Dune" trotz Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr bei nur 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb. Dabei fiel die Gesamt-Reichweite mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus ordentlich aus. Kabel Eins bewegte sich auf Augenhöhe und kam mit "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" auf 1,18 Millionen Menschen sowie 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während "Pretty Woman" bei Vox nur 5,9 Prozent erzielte, aber insgesamt sogar 1,31 Millionen Fans erreichte.

