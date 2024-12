am 26.12.2024 - 09:14 Uhr

Jan Böhmermann hat bei ZDFneo am ersten Weihnachtstag für schöne Quoten beim jungen Publikum gesorgt, allen voran mit der Erstausstrahlung von "Hallo Spencer - Der Film". Mit 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Spencer" einen sehr guten Marktanteil von 3,5 Prozent, bewegte sich damit in dieser Altersklasse also deutlich über dem Senderschnitt - und übrigens auf Augenhöhe mit RTLzwei, wo "Stirb langsam" auf 3,6 Prozent kam.

"Hallo Spencer" sprach allerdings ein sehr junges Publikum an, denn die Gesamt-Reichweite des Films blieb mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eher übersichtlich. Die Wiederholung von "Böhmermanns perfekte Weihnachten" erreichte anschließend noch 200.000 Menschen, ehe ein paar mehr bei "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" dabei waren. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile zu diesem Zeitpunkt bei 2,2 und 2,7 Prozent.

Jung und Alt gleichermaßen sprach ZDFneo dagegen tagsüber mit seinem "Schwarzwaldklinik"-Marathon an, der sich auf bis zu 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen konstant für Marktanteile von mehr als drei Prozent sorgte.

Zusammen mit DMAX war ZDFneo dann auch am ersten Weihnachtstag der erfolgreichste Spartensender - auf jeweils 2,2 Prozent Marktanteil kamen die beiden Kanäle im Schnitt. DMAX überzeugte vor allem tagsüber mit seiner Dokusoap "112: Feuerwehr im Einsatz", die die Marktanteile auf bis zu 3,6 Prozent trieb. Starke Quoten fuhr in der Daytime auch Sat.1 Gold ein, wo "Kommissar Rex" den Marktanteil gar auf bis zu 4,4 Prozent rieb. Beliebt war zudem "Der Bulle von Tölz" mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Vorabend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;