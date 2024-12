RTL hat auch in diesem Jahr zu Weihnachten wieder auf "Wer wird Millionär?" gesetzt und mit den beiden Specials in der Primetime gute Quoten erzielt. Am zweiten Weihnachtstag gingen die Quoten der Quizshow allerdings ein ganzes Stück zurück. Mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "WWM" nur einen Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe - fast drei Prozentpunkte weniger als am Abend zuvor.

Insgesamt fiel die Reichweite unter die Drei-Millionen-Marke auf 2,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die aber gleichwohl sehr guten 13,5 Prozent Marktanteil entsprachen. Während "Wer wird Millionär?" beim Gesamtpublikum also hinter "Tatort" und "Traumschiff" landete, sortierte sich die Show in der Zielgruppe nur auf dem vierten Rang ein.

Dennoch errang RTL aber zumindest die Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen - wenn auch denkbar knapp. Mit durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil lag RTL am Donnerstag nur 0,1 Prozentpunkte vor Sat.1. Vor allem tagsüber wollte nur wenig gelingen: Die "Pumuckl"-Wiederholungen blieben erneut durchweg einstellig und am Vorabend enttäuschten auch "Die Versicherungsdetektive" mit mageren 7,5 Prozent.

Richtig schwach verlief der Feiertag aber für ProSieben, das mit einem Tagesmarktanteil von lediglich 6,3 Prozent in der Zielgruppe nur Siebter wurde und noch hinter Kabel Eins landete. Auch Sebastian Pufpaff konnte das Ruder nicht herumreißen: Mit dem "TV total"-Special "Xmas total" erreichte ProSieben um 20:15 Uhr gerade mal 6,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Später am Abend ging zudem auch "Weihnachten mit Joko und Klaas" mit desolaten 4,7 Prozent baden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;