4,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ließen am Samstagabend das Jahr 2024 noch einmal in Quizform Revue passieren. "2024 - Das Quiz" war damit gefragter als die Pendants in den vergangenen beiden Jahren. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf hervorragende 21,8 Prozent - und weil auch sehr viele Jüngere zum Publikum gehörten, lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen der Marktanteil bei stolzen 18,5 Prozent. In der jungen Altersgruppe war das mit Blick auf den Marktanteil sogar ein neuer Allzeit-Bestwert, wobei die absolute Zahl der 14- bis 49-Jährigen allerdings etwas niedriger lag als in den Vorjahren.

Wähend in der jungen Altersgruppe keine andere Sendung am Samstagabend ähnlich viel Publikum erreichte wie "2024 - Das Quiz", ging der Tagessieg beim Gesamtpublikum ans ZDF, wo der Krimi "Ostfriesennacht" sogar 6,44 Millionen Menschen vor den Fernseher locken konnte. Der Marktanteil belief sich hier somit sogar auf 25,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,1 Prozent Marktanteil allerdings deutlich schwächer aus.

Während das Quiz im Ersten bis 23:30 Uhr für starke Quoten sorgte, ging es fürs ZDF ab 21:45 Uhr steil nach unten. Die Wiederholung des Krimis "Das Quartett - Patient Nr. 13" sahen sich nur noch 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum sackte damit auf 9,9 Prozent ab. Nach dem "heute-journal", das ab 23:11 Uhr nur 1,27 Millionen sehen wollten, war auch im ZDF nochmal Jahresrückblicks-Zeit.

Ab 23:28 Uhr lief "heute Shownal - Larissa ihr Jahr!". Die Sendung hätte eigentlich schon am 20. Dezember ausgestrahlt werden sollen, worauf das ZDF mit Blick auf den Anschlag in Magdeburg aber kurzfristig verzichtete. Die lineare Erstausstrahlung fand dann stattdessen erst am 21.12. um 0:50 Uhr statt, wo wenig überraschend nur eine übersichtliche Reichweite von 0,56 Millionen Personen erreicht wurde. Nun also nochmal zu etwas früherer Uhrzeit um 23:30 Uhr, wo immerhin 1,24 Millionen einschalteten. Da die Sendung aber ja trotzdem schon einige gesehen hatten - neben der linearen Ausstrahlung stand sie ja auch in der Mediathek - reichte es nur für 8,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Danach lief dann das "heute-show Spezial - Das war 2024" mit Fabian Köster und Lutz van der Horst. Ab Mitternacht sahen im Schnitt noch 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was für einen Marktanteil von 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;