Der deutsche Darts-Spieler Ricardo Pietreczko konnte sich am Samstagnachmittag den Einzug ins Achtelfinale der Darts-WM sichern. Seine Partie gegen Scott Williams sorgte obendrein dafür, dass Sport1 den bislang höchsten Marktanteil bei dieser Darts-WM einheimsen konnte: Hervorragende 13,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen für die nachmittägliche Darts-Übertragung ab 13:45 Uhr gemessen. Insgesamt schauten rund 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Am Abend waren dann noch ein paar mehr dabei: Ab 19:35 Uhr stieg die Gesamt-Reichweite noch auf rund 770.000 an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 9,0 Prozent. Mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag Sport1 damit beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit "Schlag den Star", das bei ProSieben 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige erreichte. Die ProSieben-Show kam damit diesmal auf einen Marktanteil von 9,6 Prozent - erstmals seit Februar also wieder ein einstelliger Wert. Zugleich waren aber mit im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt so viele dabei wie zuletzt im März.

Der Sieg beim jungen Publikum ging am Samstagabend ganz klar an "2024 - Das Quiz" im Ersten, stärkster Verfolger am Abend war dann RTL - allerdings auch mit unspektakulären Quoten. "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" lag ab 20:15 Uhr bei 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Minions" erreichten im Anschluss dann sogar minimal mehr 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil zog leicht auf 10,6 Prozent beim jungen Publikum an. Insgesamt sahen 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer "Die Eiskönigin", 0,95 Millionen danach "Minions" - für RTL-Verhältnisse maue Zahlen.

Zufrieden sein kann man unterdessen bei Sat.1, wo "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" ordentliche 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, Kabel Eins lag mit "Die Tribute von Panem - Catching Fire" mit 7,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum nicht allzu weit dahinter. Vox blieb mit 4,7 Prozent Marktanteil für "21 Jump Street" hingegen ebenso blass wie RTLzwei, das mit "Braveheart" sogar nur auf 2,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;