5,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag im ZDF, wie mit Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig gleich drei Österreicher die ersten drei Plätze beim Auftaktspringen in Oberstdorf besetzten und der Deutsche Pius Paschke das Treppchen nur knapp verpasste. Das war die höchste Reichweite für ein Auftaktspringen seit vier Jahren - wobei wohl auch hilfreich war, dass der Termin diesmal auf einen Sonntagnachmittag fiel.

Fast jeder Dritte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß und ein lineares Programm eingeschaltet hatte, sah sich jedenfalls das Skispringen an: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf hervorragende 30,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 21,6 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut aus. Am Sonntag konnte nur die "Tagesschau" mehr junges Publikum vor den Fernseher locken als die Vierschanzentournee.

Beim Gesamtpublikum erzielte neben der "Tagesschau" am Abend zudem noch der "Polizeiruf 110" im Ersten eine höhere Reichweite. Dort sahen 6,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 24,0 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 12,0 Prozent allerdings nur halb so hoch aus - trotzdem reichte auch das für die Marktführung. "Kommissar Van der Valk - Hoffnung in Amsterdam" machte seine Sache danach mit 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 16,8 Prozent Marktanteil ebenfalls gut.

Das ZDF erreichte mit dem Inga-Lindström-Film "Sag einfach ja" in der Primetime 4,54 Millionen Menschen, was 17,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Film mit 6,3 Prozent Marktanteil nur eine untergeordnete Rolle.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;