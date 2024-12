am 30.12.2024 - 09:16 Uhr

Die Darts-WM liefert für Sport1 auch in diesem Jahr wieder verlässlich herausragende Quoten ab. Am Sonntagabend, als sich unter anderem Peter Wright gegen Luke Humphries durchsetzen konnte, wurde nun der nächste Meilenstein erreicht: 1,096 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, damit ist zum ersten Mal in diesem Winter die Millionen-Marke geknackt worden.

Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei hervorragenden 5,2 Prozent, in der klassischen Zielgruppe erreichte Sport1 mit der Darts-WM am Abend sogar 13,0 Prozent Marktanteil. 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen am Abend im Schnitt zu - damit landete man nur hauchdünn hinter dem "Polizeiruf 110", der 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige erreichte. Am späteren Abend dürfte Sport1 somit problemlos Marktführer bei den Jüngeren gewesen sein.

Am Nachmittag war Sport1 mit der Darts-WM am Sonntag nicht ganz so stark unterwegs wie zuletzt, eine durchschnittliche Reichweite von 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und ein Marktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab 13:13 Uhr konnte sich aber natürlich trotzdem sehen lassen.

Die übrigen Privatsender konnten mit Sport1 am Sonntagabend wie erwähnt nicht mithalten. Bei Sat.1 kann man aber trotzdem zufrieden sein, erreichte der Film "Cast Away - Verschollen" doch sehr ordentliche 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen. 1,34 Millionen sahen insgesamt zu. Auch Kabel Eins stand mit 6,9 Prozent Marktanteil für "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" gut da und lag gleichauf mit "Kitchen Impossible", das trotz Wiederholung ebenfalls solide 6,9 Prozent beim jungen Publikum erzielte. ProSieben kam mit dem Film "Ambulance" auf 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

RTL erreichte mit der Übertragung zweier NFL-Spiele ab 19 Uhr zunächst 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am späteren Abend sprang dann auch nicht mehr als 7,6 Prozent raus. Die Gesamt-Reichweite blieb mit zuerst 0,66 Millionen und dann 0,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zudem sehr übersichtlich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;