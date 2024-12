am 31.12.2024 - 08:21 Uhr

Am Mittwochabend ist "TV total" für gewöhnlich eine sichere Bank, doch der Ableger mit Gast tut sich montags immer schwerer. Vom zweistelligen Marktanteil, wie er noch Ende November bei der ersten Ausgabe drin war, ist die Show inzwischen weiter entfernt denn je. Gerade mal 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Montagabend ein - das waren noch einmal 100.000 weniger als vor einer Woche. Gleichzeitig ging der Marktanteil in der Zielgruppe auf desolate 5,0 Prozent zurück.

Unmittelbar danach setzte es für ProSieben direkt das nächste Tief: Auch "Chris Du das hin?" tat sich mit nur noch 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,9 Prozent Marktanteil schwer wie nie. "Das Duell um die Geld" konnte im Anschluss dann auch nichts mehr retten und blieb mit 6,8 Prozent Marktanteil nur knapp oberhalb des Tiefs aus der Vorwoche. Weil auch tagsüber nur wenig zusammenlief, fiel der Tagesmarktanteil mit 6,2 Prozent entsprechend schwach aus.

Unterboten wurde ProSieben noch von Sat.1, das sogar nur 5,9 Prozent erzielte, dank des Spielfilms "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" in der Primetime aber zumindest sehr ordentliche 9,0 Prozent Marktanteil erzielte. Vox geriet mit einem Tagesmarktanteil von 4,6 Prozent sogar vollends unter die Räder - dort erreichte "22 Jump Street" um 20:15 Uhr gerade mal 320.000 Personen sowie 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Wenig zu holen gab's zudem für RTL, das mit einem Special von "Bauer sucht Frau International" in der Primetime nicht über 6,8 Prozent sowie insgesamt 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam.

RTL lag damit in der Zielgruppe zur besten Sendezeit noch hinter Kabel Eins, das mit "Die Tribute von Panem - Mockingjay (2)" auf richtig gute 7,4 Prozent Marktanteil kam und sich nach 23 Uhr mit "Resident Evil" sogar auf beachtliche 12,0 Prozent steigerte. Stärkster Privatsender war jedoch Sport1, das mit der Darts-WM über den gesamten Abend hinweg auf 11,4 Prozent Marktanteil kam. Noch besser lief's am Nachmittag, wo dank des deutschen Spielers Ricardo Pietreczko sogar fulminente 17,9 Prozent eingefahren wurden. Klar, dass der Tagesmarktanteil mit 7,8 Prozent entsprechend hoch ausfiel - da konnten am Montag weder RTL noch ProSieben mithalten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;