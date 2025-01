Als einmalige Ausnahme kündigte die ARD für den Jahreswechsel 2024/2025 an, Florian Silbereisen nochmal live auf Sendung zu schicken. Aus Quotensicht hat sich das gelohnt: Der "Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!" bescherte dem Ersten jedenfalls eine der höchsten Silvester-Reichweiten des vergangenen Jahrzehnts.

So sahen diesmal im Schnitt 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Schlagershow im Ersten, das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 24,5 Prozent. Lediglich im Jahr 2020, als Corona-bedingt die TV-Nutzung allerdings auch generell höher lag, waren in der jüngeren Vergangenheit noch ein paar Leute mehr dabei. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 14,2 Prozent Marktanteil gut. Bei der nachfolgenden "Silvester Showparty" ab 0:28 Uhr wurden offiziell noch 2,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Die "Große Silvester-Show" aus dem vergangenen Jahr hatte im Schnitt nur 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein wenig hinkt der Vergleich allerdings: An Silvester schalten viele erst um kurz vor Mitternacht den Fernseher ein, um den Countdown zu sehen. Das wird diesmal die Durchschnittsreichweite ein Stück nach oben gezogen haben. Die Quote aus dem vergangenen Jahr bezieht sich hingegen nur auf die Zeit bis 0 Uhr, die Live-Schalte vom Brandenburger-Tor in den Minuten nach Mitternacht hatte dann 5,19 Millionen Menschen erreicht.

In jedem Fall landete Das Erste am Silvesterabend weit vor der ZDF-Show "Willkommen 2025", die wie üblich vom Brandenburger Tor kam. Hier waren im Schnitt 2,6 Millionen Menschen dabei, das waren rund eine halbe Million weniger als im vergangenen Jahr. Auch diese Sendung dauerte über den Jahreswechsel hinweg bis 0:44 Uhr, hier ist die Vergleichbarkeit mit der ARD-Konkurrenz also gegeben. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 13,7 Prozent deutlich niedriger ausfiel als im Ersten, waren die Jüngeren eher dem ZDF zugeneigt: In der Altersgruppe 14-49 belief sich der Marktanteil auf 22,0 Prozent.

Wie sehr auch hier die Reichweite gegen Mitternacht nach oben geschnellt sein muss, zeigt aber die Tatsache, dass als meistgesehene Sendung des Tages in der jüngeren Altersgruppe "heute Xpress" um 0:44 Uhr ausgewiesen wird. Hier waren es im Schnitt demnach 1,26 Millionen 14- bis 49-Jährige, während die viereinhalbstündige Show zuvor 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige im Schnitt sahen. Wie viele "heute Xpress" wirklich verfolgt haben, steht freilich auf einem anderen Blatt: In vielen Haushalten dürfte der Fernseher wohl einfach noch im Hintergrund gelaufen sein.

Unterdessen konnte auch RTL ein weiteres Mal mit der Wiederholung seiner Silvesterhits-Ausgabe der "Ultimativen Chartshow" punkten: Gute 13,2 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt, 1,26 Millionen schauten insgesamt zu. Sat.1 zeigte über den Jahreswechsel hinweg "Cast away -Verschollen" - womit nur 2,9 Prozent Marktanteil drin waren. Zum Start in den Abend lag "Ich - Einfach unverbesserlich" immerhin noch bei 5,7 Prozent. ProSieben kam mit seinem "Fack ju Göhte"-Abend auf Markatnteile zwischen 7,6 und 8,8 Prozent und dürfte damit ganz zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;