"Dinner for One" gehört für viele Millionen Deutsche an Silvester zum Standard-Programm, das hat sich auch zum Jahresende 2024 nicht geändert. Der Sketch steht zwar jederzeit in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit - doch viele Millionen setzen weiterhin auf die linearen Ausstrahlungen und werden dort ja auch reichlich bedient:Allein 13 Mal lief am letzten Tag des Jahres der Original-Sketch im Ersten und in den Dritten Programmen, dazu kam zwei Mal die Wiederholung der eineinhalbstündigen Jubiläumsshow zum 60. Geburtstag des Klassikers und noch diverse Mundart-Versionen.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer hatte die Ausstrahlung um 18 Uhr im Ersten, als 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet hatten, dahinter folgt die Ausstrahlung um 16 Uhr im NDR Fernsehen mit 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und die WDR-Ausstrahlung um 17:38 Uhr, die 1,3 Millionen verfolgten. Die Millionen-Schwelle ebenfalls noch überspringen konnte die NDR-Austrahlung um 19:40 Uhr. Rechnet man alle Ausstrahlungen des Original-Sketches zusammen, dann kommt man auf in Summe fast 11,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - wobei natürlich manche auch mehrmals eingeschaltet haben könnten.

Interessant übrigens: Beim jüngeren Publikum lief der Sketch überwiegend früher am Abend, hier war es die NDR-Ausstrahlung um 16 Uhr, die mit deutlichem Abstand vorn lag - womöglich, weil man sich danach dann für andere Feierlichkeiten bereit machte.

Über die Jahre wurden auch verschiedene Varianten des Sketches im Dialekt produziert. Besonders gefragt war dabei das "Dinner op Kölsch", das im WDR Fernsehen 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt hatten, die Ruhrpott-Version "Dinner for Wan(ne)" sahen sich zuvor 0,34 Millionen an. Das "Dinner up platt", das schon am Vormittag lief, hatten rund 130.000 eingeschaltet, bei der hessischen wie auch der nordhessischen Version waren es am Vorabend rund 200.000.

Immerhin 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Abend um 20:15 Uhr "60 Jahre 'Dinner for One' - Die Jubiläumsshow" aus dem letzten Jahr im NDR an. Das reichte für 2,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine nachmittägliche Ausstrahlung im SWR Fernsehen erreichte 340.000 Personen.

Und dann gab's da ja auch noch das "Silvester für Eins" von Joko und Klaas bei ProSieben, das erstmals 2021 lief - damals noch mit fast 30 Prozent Marktanteil. Davon ist man mittlerweile weit entfernt, mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war aber auch diese Ausstrahlung für ProSieben ein Erfolge. 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;