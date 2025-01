Auch zum Start ins neue Jahr hat die Darts-WM bei Sport1 wieder für Spitzen-Quoten gesorgt. So erreichten die ersten beiden Viertelfinals am Nachmittags bereits einen Marktanteil von 12,2 Prozent in der Zielgruppe, ehe in der Primetime sogar starke 13,1 Prozent drin waren. Insgesamt knackte der Spartensender die Millionen-Marke zur besten Sendezeit sehr deutlich: 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu und damit so viele wie noch nie während der aktuellen Weltmeisterschaft.

Doch auch für Sat.1 verlief der erste Abend des neuen Jahres richtig gut. Möglich machte das die Free-TV-Premiere von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis", die mit 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ebenso wie Sport1 auf 13,1 Prozent Marktanteil kam und auch auf Augenhöhe mit dem "Traumschiff" im ZDF lag. Noch mehr junge Menschen erreichten am 1. Januar nur der "Tatort" und die "Tagesschau" im Ersten. Insgesamt zählte der Sat.1-Film im Schnitt 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

ProSieben konnte unterdessen nicht mithalten, auch wenn der Sender eigens Joko und Klaas ins Rennen schickte. Mit 1,04 Millionen Personen sowie einem Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe schnitt die Neujahrs-Gala von "Joko und Klaas gegen ProSieben" vergleichsweise blass ab. Es war übrigens zugleich der schwächste Marktanteil der nun zu Ende gegangenen Staffel. Immerhin funktionierte das Zusammenspiel mit einer Wiederholung vom "Duell um die Welt", das den ProSieben-Marktanteil bis in die Nacht hinein noch auf 11,0 Prozent steigen ließ. Tatsächlich reichte es am Abend sogar für einen zweistelligen Tagesmarktanteil und die knappe Spitzenposition vor dem Ersten.

RTL gelang hingegen kein zweistelliger Wert in der Primetime: Mit "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" und "The Equalizier" kam der Privatsender nicht über Werte von 8,9 und 8,2 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Verlassen konnte sich RTL am Vorabend dagegen auf die Pannenshow "Dumm gelaufen", die mit 2,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Auch "Die Eiskönigin" und "RTL aktuell" schlugen sich zuvor mit Werten von 11,5 und 14,5 Prozent gut.

Gar nichts zu holen gab es zum Start ins neue Jahr für Vox und RTLzwei: Während "Drachenzähmen leicht gemacht 3" bei Vox um 20:15 Uhr nur 480.000 Personen und einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe hinnehmen musste, fiel die Free-TV-Premiere von "Babylon - Rausch der Ekstase" bei RTLzwei sogar auf desolate 1,8 Prozent zurück. Am Vorabend erzielte aber zumindest die Wiederholung von "Sonic the Hegdehog 2" gute 5,6 Prozent. Kabel Eins kam zu diesem Zeitpunkt mit "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" aber sogar auf 6,4 Prozent sowie insgesamt 1,22 Millionen Menschen, ehe in der Primetime auch "Robin Hood - König der Diebe" mit 1,27 Millionen sowie 4,8 Prozent Marktanteil recht erfolgreich war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;