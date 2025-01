am 03.01.2025 - 09:13 Uhr

Zweiter Tag des Jahres, zweiter Sieg für einen ARD-Krimi: Nachdem an Neujahr der "Tatort" ganz vorne lag, besorgte am 2. Januar "Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen" dem Ersten den obersten Platz auf dem Quoten-Treppchen. 7,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu, das reichte für einen hervorragenden Marktanteil von 28,5 Prozent beim Gesamtpublikum.

"Der Bergdoktor" konnte im ZDF da nicht mithalten, feierte aber trotzdem ein erfolgreiches Comeback: Hier schauten im Schnitt 5,28 Millionen Personen zu, was einem Marktanteil von 19,6 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das ZDF damit erfolgreich: Der Marktanteil belief sich hier auf 10,4 Prozent, nur die Darts-WM bei Sport1 war in der Primetime noch stärker. Doch auch "Nord bei Nordwest" lief mit 9,1 Prozent Marktanteil auch beim jüngeren Publikum für ARD-Verhältnisse überdurchschnittlich gut.

Im Anschluss wiederholte Das Erste dann auch noch einen "Zürich-Krimi" und fuhr auch damit ziemlich gut: 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil belief sich auf 20,4 Prozent. Nach den "Tagesthemen", die ab 23:13 Uhr noch 2,33 Millionen Menschen erreichten, endete dann die aktuelle Staffel der "Carolin Kebekus Show" mit einem Stand-Up-Special, in dem die Gastgeberin mit Ana Lucía, Kristina Bogansky und Anissa Loucif noch drei weitere Comediennes begrüßte.

Mit 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es die meistgesehene Folge dieser Staffel, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 8,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen hingegen sah es mit nur 3,5 Prozent Marktanteil zugleich so schlecht aus wie noch bei keiner anderen Ausgabe dieser Staffel. Best- und Tiefstwert dürften gleichermaßen aber vor allem auch mit dem Vorlauf zusammenhängen, der diesmal in Sachen Gesamt-Reichweite besser, bei den Jüngeren hingegen schwächer als gewohnt ausfiel.

