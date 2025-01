Eine Woche lang wird sich ProSieben nun nach der Niederlage in der Neujahrsfolge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" also ProAcht nennen. Der feierliche Umbenennung, die am Donnerstagabend zwischen 20:07 Uhr und 20:22 Uhr im Programm begangen wurde, wohnten im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Das reichte für einen Marktanteil von 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und war damit auch die meistgesehene ProSieben-, bzw. ProAcht-Sendung des Tages.

Denn danach blieb "Darüber staunt die Welt - Die tierischsten Schlamassel" mit im Schnitt noch 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt und einem Zielgruppen-Marktanteil von 7,1 Prozent zunächst blass, ehe "Das große Promi-Büßen" dann nicht über 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. 320.000 Leute sahen insgesamt zu. Die nächtliche Ausstrahlung der "Reality Backpackers" bewegte sich bei Zielgruppen-Marktanteilen zwischen 3,9 und 4,9 Prozent.

Besser hielt sich am Donnerstagabend Sat.1, wo "Das 1% Quiz" zwar zum Start ins Jahr den Sprung zurück in die Zweistelligkeit verpasste, mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch weit über dem Senderschnitt lag. 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Das Comeback der "Landarztpraxis" am Vorabend fiel hingegen noch ziemlich mau aus: 660.000 sahen hier im Schnitt zu, die Marktanteile lagen bei 3,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Vorabend lief es für Vox diesmal richtig gut: Eine Wiederholung von "Promi First Dates" erzielte dort zwischen 18:10 Uhr und 20:15 Uhr einen Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. Der Film "Killer's Bodyguard 2" in der Primetime blieb mit 6,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe hingegen blass. Bei RTLzwei dürfte man mit der Doku "Aggressives Deutschland" hingegen zufrieden sein: Mit 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag sie über dem Senderschnitt, "Mensch Soldat" kam danach sogar auf 5,1 Prozent. Kabel Eins sortierte sich mit 3,7 Prozent Marktanteil für den Film "Abgang mit Stil" ganz hinten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;