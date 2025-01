Es ist ein cleverer Schachzug von ProSieben gewesen, einst direkt im Nachgang an die Darts-WM ein Promi-Darts-Turnier ins Programm zu nehmen - das gilt ganz besonders in diesem Jahr, in dem die WM in London Sport1 Rekordquoten beschert hat (DWDL.de berichtete). Am Sonntag war die "Promi-Darts-WM" bei ProAcht zu sehen, so nennt sich ProSieben aktuell noch bis kommenden Mittwoch.

Zwar ging die Reichweite erneut auf 1,02 Millionen zurück, dafür sahen aus der klassischen Zielgruppe wieder etwas mehr Menschen zu. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 590.000, damit waren für ProAcht starke 14,6 Prozent Marktanteil drin. Es war der höchste Marktanteil in der Geschichte der "Promi-Darts-WM", gleichzeitig fiel die Gesamtreichweite aber auch noch nie niedriger aus.

ProSieben bzw. ProAcht hatte es auch deshalb leicht, weil die Konkurrenz - fernab des "Tatorts" - sehr überschaubar war. Bei RTL blieb die NFL-Übertragung in der Primetime mal wieder nur im einstelligen Bereich hängen und Sat.1 erzielte mit dem Film "Der Gesang der Flusskrebse" lediglich 6,5 Prozent - dafür sahen immerhin 1,53 Millionen Menschen insgesamt zu.

Recht gut sah es für Kabel Eins aus, wo die "Trucker Babes" zur besten Sendezeit in eine neue Staffel starteten. 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, in der klassischen Zielgruppe wurden 4,7 Prozent Marktanteil gemessen. "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich später sogar noch auf 7,5 Prozent. Bei Vox sorgte "Hot oder Schrott" ab 20:15 Uhr für richtig gute 7,9 Prozent, die Reichweite lag angesichts von 870.000 nur knapp über der der "Trucker Babes".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;