am 10.01.2025 - 09:30 Uhr

Die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" gehört bei RTL inzwischen fest zum Jahresstart - und mit Blick auf die auch diesmal wieder erfreulichen Quoten dürfte sich an dieser Tradition auch vorerst wohl nichts ändern. Am Donnerstagabend schalteten im Schnitt 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein - das waren zwar ein paar weniger als noch am Mittwoch, der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum trotzdem auf überdurchschnittlich starke 15,1 Prozent.

Beim jungen Publikum wurde sogar der bisherige Wochenbestwert aufgestellt: Dort schnellte der Marktanteil nach einem etwas schwächeren Mittwoch auf 17,4 Prozent nach oben. Bei den 14- bis 59-Jährigen belief sich der Marktanteil diesmal auf 14,0 Prozent. Die inmitten der Sendung liegende Ausgabe von "RTL direkt" war mit 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt und 17,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehr gefragt.

Die ungewohnte Quiz-Konkurrenz am Donnerstagabend ging am "1% Quiz" von Sat.1 nicht spurlos vorbei. 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, das waren so wenige wie noch nie. Im Vergleich zur Vorwoche rutschte die Reichweite um 420.000 ab. Und trotzdem: Mit 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die von Jörg Pilawa moderierte Show noch immer im grünen Bereich. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurde ein Marktanteil von 5,8 Prozent erreicht.

Richtig schlecht verlief der Abend unterdessen für ProSieben. "Darüber staunt die Welt - Die verrücktesten Ferien-Freaks" kam nicht über 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" war im Anschluss mit 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kaum erfolgreicher.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;