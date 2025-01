am 14.01.2025 - 09:16 Uhr

Seit einer Woche ist die BR-Serie "Dahoam is Dahoam" nun schon im Nachmittagsprogramm des Ersten zu sehen - und das Ergebnis könnte nicht schlechter ausfallen. Im Schnitt sahen bisher nur etwas mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die jeweils zwei Folgen pro Tag, der Marktanteil liegt bei 3 Prozent. Und auch zum Start in die neue Woche war jetzt keine Besserung der Quoten in Sicht - im Gegenteil.

Mit Reichweiten von 280.000 und 240.000 war es der bislang schwächste Tag für die Serie im Hauptprogramm, 3,0 und 2,4 Prozent Marktanteil sind katastrophale Werte für den Sender, der mit der Serie die Stunde zwischen 16 und 17 Uhr kostengünstig bespielen wollte. "Sturm der Liebe" erreichte im Vorfeld übrigens noch 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,2 Prozent Marktanteil, "Rote Rosen" lag sogar bei 11,3 Prozent.

Bei RTL hat sich am Nachmittag derweil "Verklag mich doch" zurückgemeldet. Insgesamt schalteten 970.000 Menschen ein, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,1 Prozent. Damit lag das Format, in dem mittlerweile Christopher Posch im Mittelpunkt steht, zwar knapp unter dem RTL-Schnitt, im Vergleich zu den anderen Formaten lief es aber recht gut. Barbara Salesch und Ulrich Wetzel holten zuvor nur 6,2 und 8,1 Prozent, "Unter Uns" lag nach "Verklag mich doch" bei 8,0 Prozent. Das Wetzel-"Strafgericht" brachte es dafür aber immerhin auf eine Gesamtreichweite von über einer Million.

Das alles ist aber nichts im Vergleich zum ZDF: "Die Küchenschlacht" kam dort bereits ab 14:15 Uhr auf 9,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Bares für Rares" und "Rosenheim-Cops" landeten später noch bei 12,6 und 12,8 Prozent. Insgesamt spielten die Mainzer ohnehin in einer eigenen Liga. Die Kochsendung verzeichnete 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (18,5 Prozent), die Trödelshow erreichte knapp 2 Millionen (23,8 Prozent) und die Serie lag nur knapp unter der 3-Millionen-Grenze (28,4 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;