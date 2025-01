am 15.01.2025 - 09:01 Uhr

Das Erste und das ZDF waren sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum am Dienstag nach 20:15 Uhr die erfolgreichsten Sender - noch vor allen Privaten. Richtig stark liefen die ARD-Serien: "Die Kanzlei" kam auf 5,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - Rekord für die aktuelle Staffel. "In aller Freundschaft" lag später noch bei 4,20 Millionen. Die Marktanteile in Höhe von 19,7 und 17,3 Prozent sind ein klares Ergebnis.

Doch auch beim jungen Publikum lief es gut - allen voran für "Die Kanzlei", die es auf 10,0 Prozent Marktanteil in der Altersklasse 14-49 brachte. Vor allem "Fakt" rutschte in der weiteren Folge zwar etwas ab und erzielte nur noch 10,4 bei allen und 4,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die "Tagesthemen" und später auch die "Sportschau" mit den ersten Bundesliga-Bildern im Free-TV steigerten die Werte dann aber wieder deutlich. Die "Sportschau" erreichte 17,6 und 11,4 Prozent, 2,16 Millionen Menschen sahen zu.

Doch auch das ZDF kann mit seiner Leistung in der Primetime zufrieden sein. Die Doku "Die Wahrheit über unsere Rente" erreichte 2,82 Millionen Zuschauende, insgesamt waren damit 11,1 Prozent Marktanteil drin. Beim jungen Publikum konnten sich die Mainzer über gute 9,3 Prozent freuen. "Frontal" lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei ebenfalls guten 8,7 Prozent, das "heute journal" steigerte diesen Wert später sogar noch auf 11,3 Prozent. Und ähnlich wie Das Erste war das ZDF auch am späten Abend erfolgreich. "37 Grad" und "Markus Lanz" erreichten 2,34 bzw. 1,79 Millionen Menschen. Das entsprach 13,5 und 15,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren wurden gute 8,9 und 8,6 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;