Das "Frühstücksfernsehen" von Sat.1 gehört zu den größten Erfolgen des Senders, das haben wir an dieser Stelle schon mehrmals berichtet. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat aber auch diese Sendung ein Stück weit an Zugkraft verloren. Am Dienstag ließ das Format nun aber die Muskeln spielen - und wie. 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zwischen 5:30 und 10 Uhr zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei sagenhaften 24,0 Prozent.

Damit holte das "Frühstücksfernsehen" den höchsten Marktanteil zumindest seit 2011, wenn man nur die Ausstrahlungen im Programm von Sat.1 mit einbezieht (wo die Sendung ja auch in den meisten Fällen zu sehen ist). Für die Zeit davor liegen DWDL.de keine verlässlichen Daten vor. Von der Seven.One Entertainment Group heißt es gegenüber DWDL.de, dass das "Frühstücksfernsehen" zuletzt im Dezember 2006 einen höheren Marktanteil erzielt hat.

Einmal lief es in den vergangenen Jahren allerdings noch besser - im Oktober 2022 waren sogar mit einer Sendung 28,5 Prozent Marktanteil drin. Damals war das "Frühstücksfernsehen" zum 35-jährigen Jubiläum aber auch auf allen anderen Sendern der Gruppe zu sehen. Dementsprechend relativiert sich dieses Ergebnis ein wenig.

Sat.1 lag damit auch am Dienstag sehr deutlich vor RTL und den "Punkt"-Sendungen. Die kamen in der Spitze nur auf 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beim jungen Publikum schwankten zwischen 9,2 und 11,6 Prozent. Doch im Fall von RTL lohnt sich ein Blick auf die Stunden davor - also in die Nacht von Montag auf Dienstag. Dort war nämlich noch eine NFL-Übertragung zu sehen - und die lief prächtig. Die letzten beiden Viertel der Partie zwischen den Minnesota Vikings und den Los Angeles Rams lagen jeweils bei mehr als 30 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Angesichts der Uhrzeit lagen die Reichweiten natürlich auf einem überschaubaren Niveau, 160.000 NFL-Fans sahen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;