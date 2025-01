am 17.01.2025 - 09:09 Uhr

Auch der dritte "Roadtrip Amerika" dürfte für Kabel Eins wieder zum Erfolg werden: 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend, wie Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş aufbrachen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 6,8 Prozent und damit sehr weit über dem Kabel-Eins-Senderschnitt, der im vergangenen Jahr bei 4,1 Prozent lag. Kleiner Wermutstropfen allerdings: Die beiden vorangegangenen Staffeln waren mit 7,9 und 7,7 Prozent Marktanteil sogar noch besser gestartet.

Dass Kabel Eins sich nun das "K1 Magazin" am Donnerstagabend spart, hatte keine negativen Auswirkungen. "Crazy USA" hielt im Anschluss den Marktanteil bei 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine Wiederholung von "Trucker Babes" kam ab 23:23 Uhr sogar noch auf 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Alles in allem konnte sich Kabel Eins über einen starken Tagesmarktanteil von 5,1 Prozent freuen.

In der Primetime rangierte man sogar vor ProSieben, das mit "Darüber staunt die Welt - Die lustigsten Knaller-Kids" nicht über 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Insgesamt schauten 630.000 Personen zu. "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" kam danach sogar nur auf miserable 3,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, gerade mal 300.000 Leute ließen ab 22:38 Uhr noch ProSieben laufen.

Am späten Abend fiel ProSieben somit auch klar hinter RTLzwei zurück, wo "Reeperbahn privat" ab 22:16 Uhr sehr starke 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Schon der Start in den Abend verlief für RTLzwei gut: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" kam auf überzeugende 5,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren 0,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Weil RTLzwei auch tagsüber einige Erfolge feiern konnte - "Die Wollnys" trieben den Marktanteil am Vormittag bis auf 11,9 Prozent nach oben - ließ sich der maue Vorabend, wo etwa "Berlin - Tag & Nacht" nicht über 2,5 Prozent hinaus kam, leichter verschmerzen. Der Tagesmarktanteil lag letztlich mit 5,0 Prozent jedenfalls klar im grünen Bereich.

