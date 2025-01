© RTL

ProSieben kam in der Primetime ebenfalls auf 7,4 Prozent Marktanteil, geschafft hat man das mit dem Spielfilm "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn". Hier lag die Gesamtreichweite bei 750.000. Vox und ProSieben waren damit beim jungen Publikum die erfolgreichsten Programme aller Privatsender nach 20:15 Uhr.

Insgesamt verzeichneten RTL und Sat.1 aber noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern. So kam eine alte "Chartshow" im Programm von RTL auf eine Reichweite in Höhe von 1,09 Millionen, davon kamen aber nur 270.000 aus der klassischen Zielgruppe. Dementsprechend lag auch der Marktanteil bei nur 6,4 Prozent. "Die besten Comedians Deutschlands" verzeichnete in Sat.1 immerhin 950.000 Zuschauende, die Wiederholung brachte es auf 7,1 Prozent Marktanteil.

Zufrieden sein kann man derweil bei RTLzwei: Der Film "Interstellar" brachte es beim Sender auf gute 5,2 Prozent Marktanteil, "Darkest Hour" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 6,7 Prozent. Gewohnt schwach war dagegen Kabel Eins unterwegs: Alte "Navy CIS"-Folgen blieben zunächst bei weniger als 3 Prozent Marktanteil hängen, später am Abend wurden immerhin noch 4,6 Prozent gemessen.

