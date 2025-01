am 19.01.2025 - 08:44 Uhr

Das ZDF hat am Samstagabend mit seinen Krimis dominiert. Durchschnittlich 6,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten um 20:15 Uhr eine neue Folge der Reihe "München Mord", die den Marktanteil des Senders beim Gesamtpublikum damit auf starke 26,8 Prozent schraubte. Auch eine Wiederholung von "Der Staatsanwalt" erwies sich im Anschluss mit 4,53 Millionen Personen sowie 20,2 Prozent Marktanteil noch als voller Erfolg.

Beim jungen Publikum lief es für die beiden Serien mit Werten von 7,4 und 6,4 Prozent hingegen eher mäßig. Hier erreichte dagegen Eckart von Hirschhausens letzte Show im Ersten die meisten Menschen in der Primetime: Mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?" einen überzeugenden Marktanteil von 11,3 Prozent. Insgesamt fiel die Reichweite mit 3,36 Millionen sogar so hoch aus wie noch nie seit dem Rebranding des Formats, hier lag der Marktanteil bei 14,5 Prozent.

Bemerkenswert: "Was kann der Mensch?" bewegte sich am Samstagabend mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit Joko und Klaas: Deren "Duell um die Welt" kam mit 460.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 11,9 Prozent Marktanteil bei ProSieben. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings ziemlich überschaubar.

"Das Duell um die Welt" war jedoch der einzige Lichtblick für ProSieben an diesem Samstag. So blieben die "Simpsons" mit zahlreichen Folgen tagsüber zwischen Marktanteilen von 3,5 und 6,3 Prozent hängen, sodass der Tagesmarktanteil des Senders letztlich dann auch nur 7,1 Prozent betrug. Verglichen mit Sat.1 war ProSieben damit aber noch gut bedient: Der Schwestersender landete mit desolaten 3,7 Prozent nur auf dem siebten Rang - noch hinter Sky Bundesliga. Hier kamen die "Auf Streife"-Wiederholungen am Nachmittag über Stunden hinweg auf nicht mal drei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;