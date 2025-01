Die Film-Fans waren sich am Samstagabend offenbar uneinig bei der Wahl des Programms. Abseits von ARD, ZDF und ProSieben tat sich daher in der Primetime zunächst kein Sender wirklich hervor. Während RTL erst spät mit der NFL überzeugte, startete der Spielfilm "Ruf der Wildnis" zunächst mit sehr schwachen 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend, auch wenn es insgesamt mit 1,74 Millionen Personen durchaus gut aussah.

In Sat.1 wiederum taten sich "Smallfoot" und "Lissi und der wilde Kaiser" mit Marktanteilen von 5,2 und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ähnlich schwer, insgesamt schalteten zur besten Sendezeit aber gerade mal eine halbe Million Menschen ein. Vox setzte sich damit zunächst noch vor RTL und Sat.1, kam mit "Passengers" aber auch nicht über mäßige 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Später am Abend geriet der 007-Streifen "Der Spion, der mich liebte" zudem mit 3,7 Prozent unter die Räder. Ähnlich lief's für RTLzwei, das mit "Cliffhanger" und "Der City Hai" jeweils nur 3,5 Prozent Marktanteil schaffte.

Kabel Eins setzte derweil auf die übliche Serien-Dosis, konnte mit "Navy CIS: Hawaii" zeitweise aber sogar nicht mal einen Marktanteil von zwei Prozent in der Zielgruppe einfahren. Erst nach 23 Uhr zogen die Quoten des Senders doch noch spürbar an. Zunächst musste sich Kabel Eins aber sogar RTL Super geschlagen geben, wo der Spielfilm "Asterix & Obelix gegen Cäsar" mit 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte und sich später mit "Der Date Doktor" sogar auf 4,5 Prozent steigerte. Gefragt war aber auch der Disney Channel, der mit "Findet Dorie" um 20:15 Uhr schöne 3,2 Prozent Marktanteil verbuchte.

Daneben überzeugte zudem ZDFneo mit seinen Spielfilmen: "Die nackte Wahrheit" startete mit starken 3,5 Prozent Marktanteil in den Abend und erreichte im Schnitt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Red Eye - Nachtflug in den Tod" und "Entführt in Louisiana" konnten die Reichweite des Senders anschließend noch leicht steigern und blieben zugleich mit Marktanteilen von 3,0 und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt. Der Tagesmarktanteil von ZDFneo lag beim jungen Publikum schließlich bei 2,9 Prozent, sodass der Sender nur knapp hinter RTLzwei und Kabel Eins landete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;