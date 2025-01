Mit Blick auf die TV-Quoten vom Samstag gilt: Wohl dem, der Sport im Programm hatte. Das gilt ganz besonders fürs Erste, das sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen die Tagesmarktführerschaft einfuhr - nicht zuletzt dank stundenlanger Wintersport-Übertragungen. So erreichte schon der Bob-Weltcup zur Mittagszeit durchschnittlich 2,08 Millionen Fans, die den Marktanteil auf starke 27,2 Prozent trieben, während beim jungen Publikum 20,3 Prozent drin waren.

Aber auch der Ski-Weltcup und die Nordischen Kombinierer verzeichneten Werte um 25 Prozent beim Gesamtpublikum. Für einen zusätzlichen Einschaltimpuls sorgte daneben der Biathlon-Weltcup: Die die Frauen-Staffel um 14:18 Uhr an den Start ging, schnellte die Reichweite des Ersten auf 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben und bescherte dem Sender stolze 32,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Übertragung mit 18,4 Prozent.

Am Vorabend konnte sich der Sender zudem auf die Bundesliga-"Sportschau" verlassen, die mit dem Rückenwind des Wintersports im Vergleich zur Vorwoche über 700.000 Fans hinzugewann und nun auf 4,21 Millionen kam. Der Marktanteil belief sich auf 22,6 Prozent, während beim jungen Publikum 17,8 Prozent erzielt wurden. Das parallel gezeigte Topspiel zwischen Leverkusen und Mönchengladbach lag mit 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei Sky deutlich dahinter. Die 15:30-Uhr-Spiele erzielten hingegen sogar starke 23,8 Prozent - wobei alleine das Bayern-Einzelspiel fast zehn Prozent erzielte. Insgesamt erreichten Einzelspiele und Konferenz linear im Schnitt 1,35 Millionen Personen im Pay-TV.

Auf mehr als zehn Prozent Marktanteil schaffte es sogar das abendliche Zweitliga-Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln - wenn man Free- und Pay-TV addiert. So erreichte Sky mit der Partie sehr gute 5,0 Prozent, während Sport1 gar auf 5,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt lockte Sport1 im Schnitt 850.000 Fans zu sich, was zugleich einen neuen Saison-Bestwert für den Sender bedeutete. Weitere 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Spiel bei Sky, sodass unterm Strich also mehr als 1,3 Millionen Menschen das Spitzenspiel der zweiten 2. Bundesliga verfolgten.

Später am Abend war es schließlich RTL, das mit Live-Sport punktete - hier war es die NFL, die noch einmal die Quoten steigen ließ. Zwar startete das Playoff-Spiel zwischen den Houston Texans mit 9,5 Prozent Marktanteil zunächst mäßig, doch im zweiten Quarter war dann bereits ein zweistelliger Wert drin. Das dritte Quarter überzeugte ab Mitternacht mit starken 16,4 Prozent, ehe das vierte Quarter den Marktanteil in der Zielgruppe auf 19,7 Prozent trieb. Auch zu später Stunde blieben noch über eine halbe Million Menschen wach. Das zweite NFL-Spiel, das mitten in der Nacht gezeigt wurde, sorgte bis 3 Uhr zudem noch für mehr als 17 Prozent Marktanteil und war damit für RTL ebenfalls ein schöner Erfolg.

