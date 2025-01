am 22.01.2025 - 08:43 Uhr

Das Erste hat am Dienstag mit der Handball-WM die Quotencharts dominiert. 6,53 Millionen Menschen sahen sich die Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Dänemark an. Das war nicht nur die höchste Reichweite des Tages, sondern auch die des gesamten Turniers. Schon beim Gesamtpublikum erzielte Das Erste damit herausragende 26,9 Prozent Marktanteil. Noch besser sah es beim jungen Publikum aus: 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 33,4 Prozent. Am Donnerstag muss das DHB-Team gegen Italien ran.

Die quotenträchtige Übertragung strahlte in der Folge auch auf die "Tagesthemen" ab, die es beim jungen Publikum auf starke 16,1 Prozent brachte. Insgesamt sorgten 2,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 17,3 Prozent. Später talkte Sandra Maischberger noch bis kurz nach Mitternacht vor insgesamt 1,56 Millionen Menschen, das entsprach 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Angesichts der um 20:15 Uhr durch das Handball-Spiel zu erwartenden Konkurrenz schickte das ZDF zu dieser Uhrzeit vorsichtshalber nur eine Wiederholung von "Inga Lindström" auf Sendung. Die brachte es dann auch nur auf 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,0 Prozent. Das "heute journal" konnte die Reichweite später noch um knapp eine Million nach oben schrauben, dementsprechend stieg auch der Marktanteil auf sehr gute 16,7 Prozent. "37 Grad" erzielte 13,7 Prozent und "Markus Lanz" lag bei 17,0 Prozent - der Talk erreichte deutlich mehr Menschen als "Maischberger" zur gleichen Zeit, in Summe waren es 2,03 Millionen.

Und auch wenn das ZDF in der Primetime schwächer als sonst war: Durch die starke Daytime und die gute Performance am späten Abend sicherten sich die Mainzer mit 15,6 Prozent die Tagesmarktführerschaft am Dienstag. Das Erste lag mit 14,6 Prozent aber nur knapp dahinter. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Tagessieg jedoch ans Erste, das auf 14,4 Prozent kam. RTL auf Platz zwei verpasste die 10-Prozent-Marke und landete bei 8,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;