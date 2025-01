Ein Klassiker des deutschen Fernsehens hat mit massiven Problemen zu kämpfen: Jahrelang gehörte "Alarm für Cobra 11" zum RTL-Programm wie das Amen in der Kirche. In den vergangenen Jahren gingen die Quoten zwar zurück und es erfolgten diverse Neuaufstellungen, so brenzlig wie jetzt war die Situation für die Filmreihe, die früher mal eine Serie war, aber wohl noch nie. In der vergangenen Woche meldete sich das Format eher schlecht als recht zurück (DWDL.de berichtete).

Eine Woche später sah es jetzt sogar noch ein gutes Stück schlechter aus: 1,13 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Fall von Semir Gerkhan und Victoria Reisinger an, das waren nochmal gut 200.000 weniger als vor einer Woche - und so wenige wie nie zuvor in der Geschichte der Produktion. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sank auf 8,1 Prozent - Allzeit-Tief! Mit 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war man dennoch der erste Handball-Verfolger nach 20:15 Uhr.

Noch schlechter sah es am Dienstag für die Konkurrenz aus: Bei ProSieben unterhielt der Film "Assassin's Creed" lediglich 600.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 5,0 Prozent. Und in Sat.1 gingen die US-Serien mal wieder völlig unter. "Navy CIS" erreichte zwar 1,04 Millionen Personen, in der klassischen Zielgruppe reichte es aber trotzdem nur zu 4,0 Prozent. Der Start in die zweite Staffel von "The Irrational" war anschließend mit 2,7 Prozent ein Totalausfall, für die "FBI"-Serien lief es später noch schlechter.

Damit mussten sich ProSieben und Sat.1 am Dienstag in der Primetime noch hinter Vox und RTLzwei einsortieren. Vox erreichte mit zwei alten "Hot oder Schrott"-Ausgaben 6,9 und 9,9 Prozent Marktanteil. Für "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" waren bei RTLzwei immerhin 5,1 Prozent drin, das "Wiedersehen" fiel danach aber auf 4,2 Prozent zurück. Während Vox mit der ersten Ausgabe von "Hot oder Schrott" 830.000 Menschen zum Einschalten brachte, lag RTLzwei bei weniger als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Erfolgreichster Nischensender ist am Dienstag übrigens Welt gewesen, der Nachrichtensender erzielte einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,3 Prozent. Damit hielt man ntv (1,6 Prozent) auf Abstand. Mit den halbstündigen News ab 19 Uhr erreichte der Axel-Springer-Sender beispielsweise 230.000 Personen und kam so auf 3,6 Prozent Marktanteil. Eine Spezial-Sendung zu Donald Trumps "Dekretlawine" erreichte zuvor 2,4 Prozent. Am späten Abend punktete Welt mit Dokus zum Sonnensystem und dem Mondprogramm der USA.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;