am 15.01.2025 - 08:45 Uhr

Zwei Jahre lang hat "Alarm für Cobra 11" nicht im Programm von RTL stattgefunden. Jetzt kehrten Erdogan Atalay und Pia Stutzenstein zurück, mit dem Ergebnis kann man in Köln allerdings nicht zufrieden sein. Nur 1,33 Millionen Menschen schalteten den neuen Fall in Spielfilmlänge insgesamt ein, 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,8 Prozent. Schlechter lief es für die 90-Minüter bislang überhaupt noch nie.

Beim jungen Publikum hielt sich RTL am Abend nur knapp vor Sky, die dortigen Bundesliga-Übertragungen dürften zusätzlich Reichweite gekostet haben. Die Konferenz ab 20:30 Uhr sahen jedenfalls 870.000 Menschen (380.000 zwischen 14 und 49), der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 8,2 Prozent. Das Spiel Dortmund gegen Kiel erreichte am Vorabend bereits 9,0 Prozent bei 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Doch RTL war nicht der einzige Sender, der sich mit Fiction schwer tat. In Sat.1 meldete sich "Navy CIS" mit neuen Folgen zurück - und hatte dabei die gleichen Probleme wie schon in der Vergangenheit. Die zwei zur besten Sendezeit gesendeten Episoden lagen zwar bei mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die waren aber überwiegend älter als 49 Jahre. Beim jungen Publikum holte die Serie daher nur 3,9 und 3,8 Prozent Marktanteil - ein desolates Ergebnis. Die "FBI"-Serien kamen später ebenfalls nicht über 3,7 Prozent hinaus.

Besser lief es da schon für ProSieben: Den Film "Maleficent: Mächte der Finsternis" sahen sich 1,25 Millionen Menschen an, davon kamen 440.000 aus der klassischen Zielgruppe. Damit waren dann immerhin 9,8 Prozent Marktanteil drin. Zufrieden sein kann man auch bei Vox und RTLzwei. Bei Vox landete eine neue Ausgabe von "Hot oder Schrott" bei 7,9 Prozent, zwei Wiederholungen kamen später noch auf 9,1 und 5,6 Prozent. Bei RTLzwei landete "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" bei 6,5 Prozent, das "Wiedersehen" im Rahmen der Sendung lag später noch bei 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;