Jörg Pilawas "1% Quiz" bleibt für Sat.1 weiterhin ein verlässlicher Quotenbringer, auch wenn die Show in den vergangenen Wochen gleich mehrfach nur noch einstellige Marktanteile verzeichnete. An diesem Donnerstag schwang sich das "1% Quiz" nun allerdings zum besten Wert seit mehreren Monaten auf: Mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Quizshow einen sehr guten Marktanteil von 12,8 Prozent in der Zielgruppe - das war nur knapp weniger als der bisherige Rekord und zugleich die stärkste Quote seit Ende Oktober.

Auch die Gesamt-Reichweite zog deutlich an und lag am Donnerstag bei 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die im Anschluss gezeigte Wiederholung der Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz XXL" konnte zwar nur 470.000 Personen bei Sat.1 halten, schlug sich aber zumindest in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent ebenfalls noch sehr ordentlich. Damit konnte der Privatsender zumindest so manche Daytime-Delle ausgleichen - gegen die Handball-WM verzeichnete etwa "Die Landarztpraxis" am Vorabend nur 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, aber auch "Notruf" und "Lenßen hilft" kamen zuvor teils nur auf Werte um drei Prozent.

Einen völlig verkorksten Tag erwischte dagegen ProSieben, dessen Tagesmarktanteil bei nur 6,3 Prozent lag. In der Primetime geriet die Schnipselshow "Darüber staunt die Welt" mit 5,3 Prozent Marktanteil ebenso unter wie "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera", das danach mit zwei Folgen gerade mal 4,5 und 4,3 Prozent einfuhr. Um 20:15 Uhr fiel ProSieben gar hinter RTLzwei zurück, das mit "Hartes Deutschland" auf richtig gute 6,9 Prozent Marktanteil kam, ehe sich auch "Reeperbahn privat" mit 5,9 Prozent äußerst respektabel schlug. Auch "James Bond 007 - In tödlicher Mission" konnte bei Vox nicht mithalten und landete mit 5,7 Prozent noch hinter RTLzwei. Gleiches gilt für den "Roadtrip Amerika", der nach dem starken Start in dieser Woche auf 5,1 Prozent Marktanteil bei Kabel Eins kam.

Als Primetime-Marktführer ging unterdessen RTL hervor, das von Eintracht Frankfurt profitierte. Sowohl die erste als auch die zweite Halbzeit des Spiels erreichte jeweils 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - an der Handball-WM im ZDF und der "Tagesschau" im Ersten kam die Live-Übertragung aber nicht vorbei. Insgesamt erreichte das Spiel zunächst 2,24 Millionen Fans und steigerte sich anschließend noch leicht auf 2,28 Millionen. Gute Quoten erreichte außerdem das "RTL aktuell Spezial" zur Messerattacke in Aschaffenburg, das um 20:15 Uhr von 1,87 Millionen Menschen gesehen wurde und in der Zielgruppe mit 14,8 Prozent Marktanteil überzeugte.

