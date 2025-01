am 26.01.2025 - 09:22 Uhr

Mit 17,0 Prozent Tagesmarktanteil hat das ZDF den Samstag regelrecht dominiert. Und wäre das Dschungelcamp nicht gewesen, hätten die Mainzer wohl auch beim jungen Publikum den Tagessieg eingefahren. So reichte es angesichts von 12,7 Prozent aber immerhin zu einem starken zweiten Platz hinter RTL. Möglich gemacht haben diese hohen Quoten ausnahmsweise mal keine Krimis, sondern etliche Sport-Übertragungen, die über den gesamten Tag verteilt zu sehen waren.

Die höchste Reichweite erzielte dabei die Übertragung des Kantersiegs der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Tunesien, die es am Abend auf 4,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Das waren deutlich weniger als zuletzt, das Spiel hatte für das Fortkommen des Teams bei der aktuellen WM aber auch keine Bedeutung mehr. Mit 18,6 Prozent Marktanteil lief es trotzdem sehr gut, außerdem hatte kein anderer Sender nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Beim jungen Publikum reichte es zu starken 23,4 Prozent.

Dann waren da aber auch noch viele Wintersport-Highlights, mit denen das ZDF tagsüber punkten konnte. Bereits die Abfahrt der Frauen kam ab 10 Uhr auf 1,20 Millionen Zuschauende und 20,5 Prozent. Die legendäre Männer-Abfahrt auf der Streif erreichte danach sogar 2,55 Millionen und 31,9 Prozent. Die Biathlon-Verfolgung der Frauen ab 13 Uhr war dann schließlich mit 3,98 Millionen Menschen und 39,6 Prozent Marktanteil ein ganz besonderes Highlight. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen alle Übertragungen weit über dem Senderschnitt, beim Biathlon waren 26,4 Prozent drin.

Erst am Vorabend ließ die Zugkraft der Übertragungen spürbar nach, da musste sich das ZDF aber auch gegen die "Sportschau" im Ersten behaupten. Die kam auf fast vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 21,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,3 Prozent gemessen. In der Primetime lag die Wiederholung des Zweiteilers "Mordach - Tod in den Bergen" bei etwas weniger als 4 Millionen Zuschauenden, mit 15,6 und 18,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wird man beim Sender aber dennoch sehr zufrieden sein - vor allem angesichts der Konkurrenz aus Handball-WM und Dschungelcamp.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;