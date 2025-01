Zum dritten Mal stand Alexander Zverev am Sonntag in einem Grand-Slam-Finale, zum dritten Mal reichte es am Ende nicht zum Titel. Das Interesse am Finale der Australian Open war dank Zverev trotzdem groß. Nachdem RTL am Freitagabend überraschend angekündigt hatte, das Finale parallel zu Eurosport ebenfalls live zu übertragen, teilte sich das Publikum dabei in etwa hälftig auf die beiden Sender auf.

RTL weist für die Live-Übertragung und die Berichterstattung davor und danach zwischen 9 und 13:37 Uhr im Schnitt 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 8,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 12,5 Prozent gemessen.

Eurosport weist für die Live-Übertragung sogar eine etwas höhere Reichweite von im Schnitt rund 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus, die Marktanteile lagen bei 8,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings bezieht sich das nur auf die Zeit zwischen 9:30 Uhr und 12:33 Uhr, Vor- und Nachberichterstattung sind hier separat erfasst. Hier lagen die Reichweiten erwartungsgemäß ein ganzes Stück niedriger bei im Schnitt rund 190.000 in den 35 Minuten vor dem Start und rund 350.000 in den 40 Minuten nach Ende.

Update: Inzwischen haben RTL und Eurosport noch weitere Zahlen verraten: Bei Eurosport waren in der Spitze bis zu 1,127 Millionen Menschen mit dabei, bei RTL bis zu 1,2 Millionen.

Trotz der Sublizenzierung an RTL kann man sich bei Eurosport also über hervorragende Quoten freuen, die letztlich auch den Tagesmarktanteil am Sonntag auf 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ansteigen ließen, 1,4 Prozent waren es beim Gesamtpublikum. Zum Vergleich: Der Eurosport-Senderschnitt lag im vergangenen Jahr bei 0,5 Prozent insgesamt und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;