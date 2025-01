Mit keiner anderen Produktion ist das ZDF auf dem "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend so erfolgreich wie mit der Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla. Mit der Folge "Das Versteck" startete man nun vor 5,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in die neue Staffel - das war die höchste Sonntags-Reichweite des ZDF seit dem "Frühling"-Staffelfinale im März vergangenen Jahres. Der Marktanteil belief sich auf 20,0 Prozent beim Gesamtpublikum, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,0 Prozent Marktanteil wieder sehr gut aus.

Gegen den "Tatort" kam das ZDF aber erwartungsgemäß nicht an. Die Folge "Das Ende der Nacht" erreichte nämlich im Schnitt 8,16 Millionen Krimi-Fans, was 29,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 1,39 Millionen 14- bis 49-Jährige waren darunter, in dieser Altersgruppe reichte das für einen Marktanteil von 21,9 Prozent. Im Schlepptau talkte Caren Miosga dann vor 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 16,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Dass das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum trotzdem klar vor dem Ersten dominierte, das es auf 12,9 Prozent brachte, ist maßgeblich den ausgedehnten Wintersport-Übertragungen tagsüber zu verdanken. Besonders stach dabei wie üblich Biathlon heraus: 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die 4x6km Staffel der Frauen ab 12:04 Uhr, was den Marktanteil auf 32,7 Prozent ansteigen ließ. 4,01 Millionen waren es danach bei den Herren, der Marktanteil belief sich hier auf 30,6 Prozent.

Am Nachmittag verfolgten zudem 3,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Skifliegen-Übertragung, der Marktanteil lag hier bei 22,1 Prozent, auch die Übertragung vom Slalom der Herren war mit im Schnitt 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 20,9 Prozent Marktanteil sehr gefragt.

