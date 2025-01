Das ZDF hat am Montagabend mit seiner Krimireihe "Unter anderen Umständen" das Quoten-Rennen dominiert - der Sender erreichte insgesamt fast doppelt so viele Menschen wie das Dschungelcamp bei RTL, das wiederum beim jungen Publikum klar in Führung lag. Mit 7,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schrammte "Unter anderen Umständen" nur knapp am bisherigen Bestwert aus dem Jahr 2019, der Marktanteil fiel mit 29,4 Prozent sogar so hoch aus wie noch nie.

Nicht der einzige Krimi, mit dem das ZDF zum Start in die Woche punktete: So zählte die "SOKO Potsdam" am Vorabend bereits 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 22,4 Prozent Marktanteil entsprachen - und sogar die anschließenden "heute"-Nachrichten übertrumpften, die auf 3,59 Millionen Menschen kamen. Am Nachmittag überzeugten zudem einmal mehr die "Rosenheim-Cops", die mit 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den ZDF-Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 25,7 Prozent schraubten. Jeweils mehr als 20 Prozent fuhren darüber hinaus auch die am Vormittag gesendeten Wiederholungen von "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wismar" ein.

Und auch der Spartensender ZDFneo konnte am Montag mit doppeltem Krimi-Stoff das Publikum überzeugen: Durchschnittlich 1,35 Millionen Personen schalteten um 20:15 Uhr bei "Inspector Barnaby" ein, ehe eine weitere Folge der Serie sogar von 1,67 Millionen gesehen wurde. Der Marktanteil belief sich ab 21:56 Uhr somit auf hervorragende 10,2 Prozent beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt immerhin 3,1 Prozent drin waren.

Ein schöner Quoten-Erfolg gelang am Montagabend aber auch dem Ersten - auch wenn sich die Reportage "Hirschhausen und die Macht des Alkohols" mit Blick auf die Gesamtwerte auf deutlich niedrigerer Flughöhe bewegte. Mit 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde ein Marktanteil von 11,0 Prozent erzielt. Bemerkenswerter ist der Erfolg beim jungen Publikum, wo sich Eckart von Hirschhausen mit 13,3 Prozent Marktanteil zum größten Dschungel-Verfolger aufschwang. "Hart aber fair" fiel danach auf 7,7 Prozent zurück und kam insgesamt nicht über 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;