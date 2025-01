Angesichts des näher rückenden Wahltermins stand am Dienstagabend im ZDF eine neue Ausgabe von "Wie geht's, Deutschland?" auf dem Programm, wo bei Dunja Hayali und Mitri Sirin Spitzenpolitikerinnen und -politiker der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien auf die vorgebrachten Fragen und Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern reagieren sollten. Die Quoten fielen ordentlich aus.

So verfolgten im Schnitt 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,5 Prozent entsprach. Während das noch etwas unter dem üblichen ZDF-Schnitt lag, erreichte das ZDF für seine Verhältnisse überdurchschnittlich viele Jüngere mit der Sendung: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 10,7 Prozent. Ein Blick auf den Nutzungsverlauf in Vodafone-Haushalten zeigt zudem, dass die Sendung im Verlauf offenbar deutlich zulegen konnte. Die (nicht bevölkerungsrepräsentative) Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie täglich in der Zahlenzentrale.

Noch besser lief im Anschluss das "heute-journal", das insgesamt 4,18 Millionen Menschen erreichte. Die Marktanteile lagen bei starken 18,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum ging unterdessen an die ARD-Serie "Die Kanzlei", die im Ersten 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Die Marktanteile beliefen sich auf 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "In aller Freundschaft" hatte es im Anschluss dann schon ein ganzes Stück schwerer: 3,35 Millionen waren hier noch dabei, die Marktanteile lagen hier bei 13,5 Prozent insgesamt und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das ZDF sicherte sich dank des üblichen starken Tagesprogramms trotzdem wieder die Tagesmarktführung mit einem Tagesmarktanteil von 15,4 Prozent, Das Erste kam auf 11,5 Prozent, RTL auf 10,9 Prozent. ZDFneo schaffte es mit 3,2 Prozent übrigens vor bis auf Platz 6. Zu verdanken war das unter anderem dem Krimi "Ostfriesengrab", der dort in der Wiederholung nochmal 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fand und für starke 5,2 Prozent Marktanteil sorgte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;