Über sieben Millionen sahen den Achtelfinal-Krimi bei der Handball-WM im Ersten, zahlreiche Fußball-Fans dürften die 18 Champions-League-Spiele bei DAZN verfolgt haben (genaue Daten der Streaming-Nutzung liegen hier noch nicht vor) - dass auch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nicht völlig unbeeindruckt von dieser doppelten Sport-Konkurrenz sein würde, war zu erwarten. Und gemessen daran, schlug sich RTL dann doch ziemlich wacker.

3,65 Millionen Dschungel-Fans interessierten sich trotzdem für die Neuigkeiten aus Down Under. Damit wurde der Staffel-Bestwert vom Vortag zwar um rund eine halbe Million unterboten, es schauten aber dennoch mehr zu als am Samstag und Sonntag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 14,0 Prozent. Die Zahl der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern lag mit 1,53 Millionen sogar in etwa auf dem Niveau der Montags-Folge. Aufgrund der insgesamt höheren TV-Nutzung - die Handball-Fans lassen grüßen - sank der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zwar wieder unter die 30-Prozent-Marke, lag mit 25,4 Prozent aber trotzdem auf einem hohen Niveau.

Bei der "Stunde danach" waren die Auswirkungen etwas deutlicher zu sehen: Hier blieben diesmal im Schnitt 1,55 Millionen dran, die Marktanteile lagen bei 9,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. An den beiden Vortagen lag man noch bei um die 25 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 kam das Dschungelcamp auf 21,5 Prozent Marktanteil, die "Stunde danach" dann noch auf 13,9 Prozent.

Für die private Konkurrenz blieb da am Mittwoch nur noch wenig Luft zum Atmen. "TV Total" musste mit nur 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den bislang niedrigesten Marktanteil seit Pufpaffs Amtsantritt hinnehmen, insgesamt schauten nur 750.000 zu. Im Anschluss schickte man ohnehin nur eine Wiederholung der "Quatsch Comedy Show" ins Rennen, die dann mit 2,7 Prozent Marktanteil auch völlig unterging. Selbst damit lag ProSieben aber noch vor dem Schwestersender Sat.1, wo eine neue Folge von "Murmel Mania" auf völlig desaströse 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einbrach. Gerade mal eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, 400.000 weniger als in der Woche zuvor.

Tiefstwerte setzte es bei RTLzwei auch für zwei neue Folgen der "Wollnys": Schon die 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für die Folge um 20:15 Uhr war ein Allzeit-Tief, das ab 21:15 Uhr aber prompt nochmal mit nur 2,1 Prozent Marktanteil unterboten wurde. Dabei fehlte diesmal vor allem das jüngere Publikum, die Gesamt-Reichweite lag mit rund einer halben Million gar nicht so viel niedriger als in den letzten Wochen. Vox erreichte mit der "Stern TV Reportage: Das Abnehm-Abenteuer" 530.000 Personen insgesamt und einen Zielgruppen-Marktanteil von 3,3 Prozent. Kabel Eins hingegen kann recht zufrieden sein: Der Film "Solo: A Star Wars Story" lag mit 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar über dem Senderschnitt. 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;