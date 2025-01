am 31.01.2025 - 08:56 Uhr

Mit jeweils rund fünfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern haben sich Das Erste und das ZDF am Donnerstagabend ein enges Reichweitenrennen geliefert - mit einem knapp besseren Ende für den neuen "Krimi aus Brandenburg", der es im Ersten zum Auftakt auf eine Reichweite in Höhe von 5,48 Millionen brachte. "Bergdoktor" Hans Sigl lag mit 5,47 Millionen hauchdünn dahinter. Mit jeweils 21 Prozent Marktanteil können beide Sender sehr zufrieden sein.

So eng das Rennen um den Primetime-Sieg auch war, so klar waren die Verhältnisse beim jungen Publikum, hier behielt der "Bergdoktor" mit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sowie 10,2 Prozent die Oberhand. Die ZDF-Reihe liegt damit weiterhin konstant im zweistelligen Bereich, am Donnerstag lief es nach 20:15 Uhr nur für RTL besser. Der ARD-Krimi verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 6,3 Prozent Marktanteil.

Spannend ist auch ein Blick auf den späten Abend, denn dort lief es für beide Sender sehr gut. Im Ersten fiel "Kontraste" zwar auf 2,81 Millionen Zuschauende, der Marktanteil lag dennoch bei 12,3 Prozent. Die "Tagesthemen" erreichten 12,6 Prozent und steigerten sich auch beim jungen Publikum auf 10 Prozent. Dieter Nuhr konnte diese Werte dann noch steigern: Bei den Jüngeren ging es auf 10,6 Prozent hinauf, insgesamt sorgten 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 14,5 Prozent.

Im ZDF talkte Maybrit Illner nach einem wie immer starken "heute journal" noch vor 3,11 Millionen Menschen, das entsprach 18,1 Prozent Marktanteil. "Markus Lanz" schraubte diesen Wert später noch auf 23,5 Prozent rauf, bis nach Mitternacht sahen im Schnitt 2,23 Millionen Menschen zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen Illner und Lanz auf hervorragende 10,5 und 16,5 Prozent. Das "heute journal update" lag im Anschluss in beiden wichtigen Altersklassen bei jeweils mehr als 20 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;