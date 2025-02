Dass sich die private Konkurrenz gegen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht sonderlich viel ausrechnet, ist schon in den vergangenen Tagen zu beobachten gewesen. Am Samstagabend kapitulierten die Sender nun vollends und schickten ausschließlich Wiederholungen gegen die erfolgreiche RTL-Show ins Rennen, die sich somit vor allem gegen "Klein gegen Groß" im Ersten behaupten musste (DWDL.de berichtete).

Als stärkster Privatsender hinter "IBES" ging ProSieben hervor - doch mehr als ein Marktanteil von 6,8 Prozent war in der Zielgruppe für "Hexen hexen" nicht zu holen. Die Gesamt-Reichweite blieb zudem ziemlich überschaubar und lag bei gerade mal 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Verglichen mit Sat.1 war ProSieben damit aber noch gut bedient: Der Schwestersender lockte um 20:15 Uhr sogar nur 430.000 Personen vor den Fernseher und schaffte nur einen Marktanteil von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ohnehin war es für Sat.1 ein ziemlich gebrauchter Tag, wie auch der Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,6 Prozent belegt. Für den Tiefpunkt sorgte eine Wiederholung von "Auf Streife - Die neuen Einsätze", die um 15 Uhr mit gerade mal 1,2 Prozent Marktanteil baden ging. Dass es auch anders geht, zeigte Vox, wo mehrere "Shopping Queen"-Aufgüsse den Marktanteil in der Daytime auf bis zu 10,6 Prozent trieben. In der Primetime blieben aber auch die Kölner ohne Chance: Sowohl "Pacific Rim" als auch der 007-Streifen "Im Angesicht des Todes" enttäuschten mit Werten von 3,6 und 3,9 Prozent.

Recht zufrieden kann man hingegen bei RTLzwei sein, wo "Der Mandant - The Lincoln Lawyer" mit 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf Höhe des Senderschnitts agierte und "Hannibal" später sogar schöne 5,3 Prozent schaffte. Und auch Kabel Eins legte spät am Abend noch zu: Geriet "Navy CIS: Hawaii" zunächst mit 2,8 Prozent Marktanteil unter die Räder, so steigerte sich "Navy CIS: L.A." um 23:14 Uhr auf 6,5 Prozent. In der Nacht erzielte der Sender über Stunden hinweg gar zweistellige Quoten in.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;