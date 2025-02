am 03.02.2025 - 09:00 Uhr

Am Ende einer Woche, in der politisch kaum noch über etwas anderes gestritten wurde als über das Verhältnis der Union zur AfD, lud Caren Miosga die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel zum sonntäglichen Talk im Ersten - und stieß damit auf großes Interesse beim Publikum. 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung im Schnitt an. Neben der allerersten Miosga-Folge Anfang vergangenen Jahres war bislang nur jene mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Bruch der Ampel noch gefragter gewesen.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 19,5 Prozent. Auch beim jüngeren Publikum war das Interesse größer als gewohnt: Der Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag mit 12,5 Prozent klar über Normalniveau - und das, obwohl parallel das bei Jüngeren auch am Sonntag wieder sehr gefragte Dschungelcamp lief.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Miosga gelang damit auch ein seltener Reichweiten-Sieg gegen das "heute-journal", das im ZDF mit im Schnitt 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knapp dahinter lag. Der Marktanteil belief sich hier auf 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-jährigen 7,6 Prozent erzielt wurden. Die "Tagesthemen" sahen sich nach Miosga noch 2,92 Millionen Interessierte an, was 18,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;